Marke „mittendrin im Leben“ bietet Tipps und Service für ältere Generation

LR Schwarz: Wertvolle Ratschläge, Servicestellen und Veranstaltungstipps für Personen 60+

St. Pölten (OTS/NLK) - Die auf Initiative von Senioren-Landesrätin Mag. Barbara Schwarz neu gegründete Marke „mittendrin im Leben“ richtet sich speziell an die Wünsche und Bedürfnisse älterer Menschen. Ein wichtiger Teil dieser Initiative ist die Website www.mittendrin-im-Leben.at, wie Schwarz erklärt: „Hier finden unsere älteren Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die sich in der sogenannten dritten Lebensphase befinden, wertvolle Ratschläge, Servicestellen und Veranstaltungstipps.“

Die Website ist übersichtlich in die Kategorien Bildung, Gesundheit & Sicherheit sowie Generationen & Betreuung eingeteilt und kann auch barrierefrei abgerufen werden. Eine große Sammlung an Links führt die Besucherinnen und Besucher zu Informationen des Landes oder zu wichtigen Partnern. Zum Download stehen Dokumente bereit, wie etwa der Folder „Sicherheit für SeniorInnen“, der in Zusammenarbeit mit der NÖ Landespolizeidirektion erstellt wurde. Ein Veranstaltungskalender und eine Fotogalerie geben Einblicke in die Aktivitäten, die im Rahmen von „mittendrin im Leben“ stattgefunden haben und noch stattfinden werden.

„Unsere ältere Generation erlebt den Ruhestand heute aktiver als früher. Wir möchten uns mit der Initiative ‚mittendrin im Leben‘ bewusst an Personen zwischen 60 und 80 Jahren wenden, die vital, unternehmungslustig, wissbegierig und für unsere Gesellschaft unschätzbar wertvoll sind“, erklärt Schwarz.

Nähere Informationen beim Büro LR Schwarz unter 02742/9005-12655, Mag. (FH) Dieter Kraus, e-mail dieter.kraus @ noel.gv.at.

