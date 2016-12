Prodapt nun zum dritten Mal von Deloitte Tech Fast50 India zum am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen ernannt

New York (ots/PRNewswire) - Prodapt Solutions, ein globaler Software-und Betriebsinnovator für Ökosysteme von Kommunikationsdienstleistern (CSP) und Digitalnetzanbietern (DSP), verkündete, dass das Unternehmen zum dritten Mal den Deloitte Tech Fast50 India Award gewonnen hat ? diesmal zum zweiten Mal in Folge. Diese bedeutende Errungenschaft ist dem starken kumulativen Wachstum von Prodapt in den vergangenen drei Jahren zu verdanken.

Harsha Kumar, President von Prodapt, würdigt das tief verwurzelte Engagement von Prodapt auf dem Gebiet der Telekommunikation sowie seinen kundenorientierten Ansatz, der zu diesem Erfolg geführt hat. "Ich möchte das Team von Prodapt dafür beglückwünschen, diesen Meilenstein zum dritten Mal erreicht zu haben. Dieser Erfolg ist auf unsere Investitionen in führende Technologien wie IoT und RPA, der Verpflichtung zur Exzellenz sowie den zukunftsorientierten Partnerschaften mit Branchenführern zurückzuführen", sagte Harsha als Reaktion auf den Sieg.

"Die Fähigkeit, genügend Kunden zu gewinnen, um ein derart schnelles Wachstum innerhalb von drei Jahren zu erreichen, stellt eine deutliche Aussage über die Qualität der Produkte, der Dienstleistungen sowie der Führung eines Unternehmens dar", sagte Rajiv Sundar, Partner von Deloitte in Indien. "Prodapt hat das richtige Format für Wachstum bewiesen."

Bisher hat sich Prodapt die Auszeichnung "Deloitte Tech Fast50" zweimal gesichert, und zwar in den Jahren 2011 und 2015

das Unternehmen eine außergewöhnliche Wachstumskraft und Leistung, die für die Auszeichnung entscheidend waren.

Über Prodapt

Prodapt ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich IT-Dienstleistungen und Operations mit Schwerpunkt auf Telekommunikation und IoT. Das Unternehmen arbeitet mit dem Ökosystem des Kommunikationsdienstleisters zusammen, um eine Wertmaximierung und Kostenreduktion bei Investitionen im IT-Bereich und in der Netzwerktechnik zu fördern. Prodapts Hauptsitz ist in Chennai, Indien. Weitere Standorte befinden sich in den USA sowie Europa und Südafrika. Prodapt ist Teil der Jhaver Group, einem 120 Jahre alten indischen Mischkonzern, der über 16.500 Mitarbeiter in 64 Ländern beschäftigt. Prodapt besitzt die Zertifizierungen ISO 9001:2008, ISO 27001:2015, SSAE16 und CMMI Level 3.

Über das Programm Deloitte Technology Fast50 India

Das im Jahr 2005 ins Leben gerufene Programm "Technology Fast50 India", das in diesem Jahr sein zwölftes Jubiläum feiert, wird von Deloitte Touché Tohmatsu India LLP (DTTILLP) geleitet und ist Teil eines wirklich integrierten Asien-Pazifik-Programms, das die am schnellsten wachsenden und dynamischsten Technologieunternehmen (öffentliche und private Unternehmen) in Indien auszeichnet und alle Bereiche der Technik ? vom Internet über die Biotechnologie, Medizin und Wissenschaft bis hin zu Computern und Hardware umfasst. Das Programm zeichnet die am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Indien auf Grundlage ihres prozentualen Umsatzwachstums in den vormaligen drei Geschäftsjahren aus.

