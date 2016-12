Turkish Airlines führt Flüge nach Havanna und Caracas ein und erhöht die Anzahl ihrer Flugziele auf dem amerikanischen Kontinent auf 17

Istanbul (ots/PRNewswire) - Mit einer der jüngsten Flotten der Welt führt Turkish Airlines neue Ziele ein - und hat dabei die Jugend im Blick.

Turkish Airlines, gemäß den aktuellen Skytrax-Ergebnissen "Europas beste Fluglinie" seit sechs Jahren in Folge, die mehr Länder anfliegt als jede andere Gesellschaft, wächst weiter mit der Hinzufügung neuer Ziele zu seinem expandierenden Netzwerk.

Zu den bestehenden Services nach Buenos Aires, Sao Paulo, Bogota, Panama, Toronto, Montreal, Chicago, Houston, Los Angeles, New York, Washington, Boston, San Francisco, Miami und Atlanta hat Turkish Airlines jetzt Flüge nach Havanna und Caracas als seine Ziele Nummer 16 und 17 auf dem amerikanischen Kontinent hinzugefügt.

Der Jungfernflug von Istanbul wurden mit einem Salut mit der Wasserkanone auf beiden Flughäfen gefeiert. An der Zeremonie nahmen Mehmet Buyukeksi, Vorstandsmitglied von Turkish Airlines, und die hochrangigen Beamten der Republik Kuba und der Republik Venezuela neben diplomatischen Vertretern, geladenen Gästen und Medienvertretern sowie Mitarbeitern von Turkish Airlines teil.

Mehmet Buyukeksi sagte: "Unsere türkische Fluggesellschaft fliegt jetzt Havanna und Caracas an, wichtige Punkte für unsere lateinamerikanische Expansion, und platziert sich damit an vorderster Front, um die Distanz für interessierte Reisende zu verkürzen, die mit vielerlei Erwartungen zur größten Antilleninsel fliegen. Die Eröffnung unserer Gateways in Havanna und Caracas bedeutet außerdem, dass wie jetzt unsere preisgekrönten Services erbringen können, die internationales Reisen in der Region für sowohl Geschäftsreisende als auch Urlauber einfacher und komfortabler machen."

Mit den neuen Zielen wird gleichzeitig das Projekt "Bridging Youth" gestartet, eine Initiative zur unternehmerischen Verantwortung von Turkish Airlines. Im Rahmen dieser Initiative erhielten vier Universitätsstudenten aus der Türkei mit unterschiedlicher Herkunft kostenlose Tickets nach Havanna für eine Reihe kultureller Aktivitäten einschließlich geführter Stadttouren mit ihren kubanischen Reiseführern. Die jugendlichen Besucher werden ihre erinnerungswürdigen Momente und Fotos ihrer Reise auf den Social-Media-Konten von Turkish Airlines teilen.

Ab heute gehen drei Flüge pro Woche, am Dienstag, Donnerstag und Sonntag, von und nach Havanna and Caracas.

Der Flugplan für die Zielorte Havanna und Caracas ab dem 20. Dezember;

Flug Nr. Start Ende Tag Abflug Ankunft Dienstag, Donnerstag, TK183 20.12.2016 09.03.2017 Sonntag IST 02:10 HAV 8:00 Dienstag, Donnerstag, TK 183 20.12.2016 09.03.2017 Sonntag HAV 10:00 CCS 14:00 Dienstag, Donnerstag, TK 183 20.12.2016 26.03.2017 Sonntag CCS 15:30 IST 10:15 +1

Alle Zeiten sind Ortszeitangaben.

Einführungspreise für Hin- und Rückflüge sind verfügbar für Istanbul nach Havanna - der Hauptstadt und größten Stadt Kubas - und nach Caracas - der Hauptstadt und größten Stadt Venezuelas. Um mehr über die Flugpläne und Preise zu erfahren, besuchen Sie http://www.turkishairlines.com, rufen Sie das Callcenter unter +90 212 444 0849 an oder besuchen Sie eine Verkaufsstelle von Turkish Airlines.

Darüber hinaus wird für die ersten sechs Monate des Flugbetriebs zu diesen neuen Zielen ein Sonderangebot für Miles&Smiles-Mitglieder mit einer 25-prozentigen Reduktion der erforderlichen Meilen angeboten, um entweder Bonustickets oder Upgrades einzulösen.*

Die brandneuen Services ab Jose Marti International Airport und Simon Bolivar International Airport werden auch Passagiere verbinden, die von Havanna und Caracas 102 weltweite Ziele, einschließlich Paris, London, Madrid, Rom, Moskau, Barcelona, Beirut, Guangzhou, Porto, Frankfurt, Shanghai, Hongkong, Peking, Zürich, Amsterdam, München, Kopenhagen, Berlin und Wien anfliegen.

Über Turkish Airlines:

Das Star-Alliance-Mitglied Turkish Airlines wurde 1933 mit einer Flotte von fünf Flugzeugen gegründet und ist heute eine 4-Sterne-Fluglinie mit einer Flotte von 334 Flugzeugen (Passagier-und Frachtmaschinen), die 295 Zielorte weltweit und 49 im Inland anfliegen. In der Skytrax-Umfrage von 2016 erhielt Turkish Airlines zum sechsten Mal in Folge den Titel "Europe's Best Airline" und zum achten Mal in Folge den Titel "Best Airline in Southern Europe". 2010 hatte Turkish Airlines den weltweiten Titel "Best Economy Catering Service", 2013 und 2014 den weltweiten Titel "Best Business Catering Service" und in der letztjährigen Umfrage die Titel "Best Business Class Lounge Dining" und "Best Business Airline Lounge" erhalten und wurde auch in diesem Jahr wieder für die "Beste Business Class Dining Lounge" und das "Beste Business Class On-Board Catering" weltweit ausgezeichnet.

Über Star Alliance:

Das Star-Alliance-Netzwerk wurde 1997 als erste wirklich globale Fluglinien-Allianz gegründet, um internationalen Reisenden ein globales Streckennetz, gegenseitige Anerkennung des Vielfliegerstatus und nahtlosen Service zu bieten. Seine Marktakzeptanz schlug sich in zahlreichen Auszeichnungen nieder, darunter dem Air Transport World Market Leadership Award und dem Titel "Best Airline Alliance" sowohl vom Business Traveller Magazine als auch von Skytrax. Folgende Fluglinie sind Mitglied der Allianz: Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Avianca Brasil, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Portugal, Turkish Airlines, THAI und United. Insgesamt bietet das Star-Alliance-Netzwerk derzeit über 18.450 Flüge täglich zu 1.300 Flughäfen in 190 Ländern.

Turkish Airlines Inc. Office of Media Relations General Management Building 34149, Yesilköy-Istanbul Tel.: +90-(212)-463-63-63 - 11153/11173 Fax: +90-(212)-465-20-78 press @ thy.com