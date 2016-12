„Die Helene Fischer Show“ mit Tom Jones, Gregory Porter, Olly Murs und Rainhard Fendrich

Die große Personality-Show am Christtag in ORF 2

Wien (OTS) - In ihrer 180-minütigen „Helene Fischer Show“ schlüpft die populäre Entertainerin am Sonntag, dem 25. Dezember 2016, um 20.15 Uhr in ORF 2 in die unterschiedlichsten Rollen und gibt ihre beliebtesten Hits zum Besten. Das Publikum erwartet ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, spektakulärer Artistik, überraschenden Duetten und Musicalinszenierungen aus der Düsseldorfer Messehalle. Helene Fischer hat außerdem auch heuer wieder zahlreiche nationale und internationale Stars eingeladen, die gemeinsam mit ihr noch nicht da gewesene Duette präsentieren und für jede Menge Gänsehautmomente sorgen werden.

Stars von Tom Jones bis Rainhard Fendrich

Zu Gast bei Helene Fischer sind die Weltstars Tom Jones und Gregory Porter, das Schlager-Trio KLUBBB3, die Popstars Olly Murs und Grace Capristo, Liedermacher Rainhard Fendrich, die Schlagerlegenden Bill Ramsey und Roland Kaiser, die A-cappella-Gruppe Naturally 7, die Pop-Poeten Tim Bendzko und Gregor Meyle, Schauspieler Mark Keller, das Ensemble von „Falco – Das Musical“, „Bibi & Tina“-Star Lina Marissa Strahl, „Oesch’s die Dritten“-Frontsängerin Melanie Oesch, die Klassik-Rebellen Symphoniacs, Puppen-Comedy mit Wiwaldi, Horst-Pferdinand und Co. sowie Publikumsliebling Horst Lichter. Auch auf ein eigentlich unmögliches Duett mit Elvis Presley dürfen sich die Zuschauer freuen, das sich auch Priscilla Presley nicht entgehen lässt.

„Die Helene Fischer Show“ ist in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) sowohl als Live-Stream als auch sieben Tage lang nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at