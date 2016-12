Wien-Brigittenau: Mutmaßlicher Fahrzeug-Einbrecher festgenommen

Wien (OTS) - Beamte der Polizeiinspektion Vorgartenstraße kontrollierten am 20. Dezember 2016 um 15.45 Uhr einen Mann am Handelskai. Da der 30-Jährige Diebesgut aus einem offensichtlichen Fahrzeugeinbruch in einer Tiefgarage bei sich hatte (Zulassungsschein, Tankkarten, Navigationsgerät) wurde er festgenommen und befindet sich in Haft.

