Wien-Floridsdorf: Polizeilicher Erfolg bei Verkehrsschwerpunkt

Wien (OTS) - Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf führten am 19. Dezember 2016 ein Verkehrsplanquadrat durch. Drei Lenker wurden wegen Suchtgift-Beeinträchtigung und einer wegen Alkohol am Steuer zur Anzeige gebracht. Vier Führerscheine wurden vorläufig abgenommen. Eine Person verhielt sich nach der Führerscheinabnahme aggressiv gegenüber den Beamten und musste vorläufig festgenommen werden. Neben den 135 durchgeführten Alkovortests, spürte ein Polizei-Diensthund in einem Fahrzeug Suchtmittel auf. Insgesamt legten die Beamten mehr als 50 Verkehrsanzeigen und konnten so einen Beitrag für die Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr leisten.

