Wien – Währing: Trafikraub

Ersuchen um Lichtbildveröffentlichung

Wien (OTS) - Am 31. Oktober 2016 um 16.00 Uhr betraten zwei vorerst unbekannte Täter eine Trafik in der Gersthofer Straße. Einer der beiden Männer bedrohte die Mitarbeiterin mit einer Pistole und forderte Bargeld. Mit der Beute von mehreren hundert Euro flüchteten die Beschuldigten vom Tatort. Das Opfer wurde bei dem Vorfall nicht verletzt, erlitt allerdings einen Schock.

Der Aussendung ist ein Foto der Tatverdächtigen angeschlossen. Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Veröffentlichung des Bildes. Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, unter der Telefonnummer 01-31310-25100 erbeten.

