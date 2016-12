„Licht ins Dunkel“ am Heiligen Abend: Alfons Haiders „Starweihnacht“

Wien (OTS) - Es weihnachtet sehr – wenn Alfons Haider und seine Gäste den Heiligen Abend musikalisch ausklingen lassen. Am Samstag, dem 24. Dezember 2016, meldet sich der Entertainer um 21.45 Uhr in ORF 2 mit seiner „Starweihnacht“ aus dem „Licht ins Dunkel“-Studio im ORF-Zentrum (das gesamte Programm des großen „Licht ins Dunkel“-Spendentages am Heiligen Abend ist unter presse.ORF.at abrufbar). Unter den musikalischen Gästen sind Rebekka Bakken, Thorsteinn Einarsson, Harfonie, The Rats Are Back, Mark Seibert & Milica Jovanovic mit einem Song aus dem Musical „Schikaneder“ und Seicento. Außerdem sorgen die schönsten Weihnachtsgedichte, von Kindern vorgetragen, für den passenden Ausklang des Heiligen Abends.

Stars und ihre Weihnachtshits: Harfonie singen bei Alfons Haider „Danke“ und Rebekka Bakken performt das Ludwig-Hirsch-Lied „Der Schnee draußen schmilzt“. Mark Seibert und Milica Jovanovic sind mit dem Song „Träume groß“ aus dem Musical „Schikaneder“ mit dabei. Für besinnliche Stimmung sorgen außerdem die Finalisten der „Großen Chance der Chöre“ – Seicento mit „Hallelujah“ und The Rats Are Back mit „Drummer Boy“ – und Thorsteinn Einarsson mit „Swingset“.

Die „Starweihnacht mit Alfons Haider“ ist in der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) sowohl als Live-Stream als auch sieben Tage lang nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

