Neubau: „Wintertainment“ bis Freitag am Spittelberg

„Basterds“ (22.12.), „Safer Six“ (23.12.), Info: Tel. 526 13 85

Wien (OTS/RK) - Im „Theater am Spittelberg“ (7., Spittelberggasse 10) wurde Anfang Dezember die vergnügliche Veranstaltungsreihe „Wintertainment“ gestartet. Die „Wintertainment“-Serie endet am Freitag, 23. Dezember. Heute, Mittwoch, 21. Dezember, fängt um 19.30 Uhr die nostalgische Show „Das kann doch einen Schneemann nicht erschüttern“ mit „Lady Sunshine & Mister Moon“ an (Hits von den 20ern bis zu den 50ern). Eintrittskarten: 20 Euro. Am Donnerstag, 22. Dezember, beginnt in der Bühne am Spittelberg um 19.30 Uhr das flotte Programm „Finest 50‘s Christmas Music“ mit dem Quintett „OldSchoolBasterds“ (Tour 2016: „Looking for Santa“). Kartenpreis: 20 Euro.

Am Freitag, 23. Dezember, geht um 15.00 Uhr ein Musik-Programm für den Nachwuchs los: Die Vokal-Gruppe „Safer Six“ bringt das Programm „Die besten Weihnachtssongs“ für Kinder (ab 4 Jahren) zu Gehör. „Warten auf das Christkind“ lautet das Motto dieses klangvollen Nachmittags. Eintritt: 10 Euro. Für die Erwachsenen singt das famose Sextett „Safer Six“ am Freitag, 23. Dezember, ab 19.30 Uhr, im „Theater am Spittelberg“. Dargeboten wird das Programm „safer siXmas“ mit mitreißenden beschwingten Melodien (Devise: „Stimmungsvoller Vokal-Charme mit Pop und Pep“). Der Eintrittspreis beträgt 22 Euro. Auskünfte und Karten für alle „Wintertainment“-Vorstellungen: Telefon 526 13 85 bzw. E-Mail tickets @ theateramspittelberg.at.

Allgemeine Informationen:

Theater am Spittelberg:

www.theateramspittelberg.at.

Ensemble „Safer Six“:

www.safersix.at/

Ensemble „OldSchoolBasterds“:

www.oldschoolbasterds.com/

Ensemble „Lady Sunshine & Mister Moon“:

www.ladysunshine-mistermoon.net/

