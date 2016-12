Bundesminister Rupprechter: ökologisch vorbildliche Betriebe ausgezeichnet

Österreichisches und Europäisches Umweltzeichen sowie EMAS als Anerkennung für außerordentliches Engagement

Wien (OTS) - Bundesminister Andrä Rupprechter hat gestern, Dienstag, das Österreichische bzw. das Europäische Umweltzeichen an 30 umweltfreundliche Unternehmen verliehen. „Diese Betriebe verknüpfen nachhaltiges Wirtschaften mit unternehmerischem Erfolg. Sie stehen für Umweltverträglichkeit und hohe Qualität, ihr ökologisches Engagement geht weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus“, betont Rupprechter.

Für ihre ökologisch vorbildlichen Produkte und Dienstleistungen wurden Unternehmen aus zahlreichen Branchen ausgezeichnet: von Druckereien über Tischlereien, Miettextilien und Schmierstoffe, bis zu Grünen Fonds, Geschirrspülmittel und Druckerpatronen. Beherbergungsbetriebe, Gastronomieunternehmen und Green Meetings-Veranstalter wurden ebenfalls prämiert. Drei Bildungseinrichtungen meisterten die Herausforderungen der Kriterien für Bildungseinrichtungen und erhielten die Umweltzeichen-Urkunde.

Seit 1990 wird das Österreichische Umweltzeichen verliehen. Bereits über 4.290 Produkte und Dienstleistungen tragen heute die Auszeichnung. Das Österreichische Umweltzeichen steht für ökologischen Einkauf und umweltfreundliches Alltagsverhalten. Es wird jedoch nur an Produkte und Dienstleistungen vergeben, die strengen Öko-Kriterien entsprechen.





Zwtl.: Folgende Unternehmen und Produkte wurden am 20.12.2016 ausgezeichnet:

Österreichisches bzw. Europäisches Umweltzeichen:

Druckerzeugnisse:

Druckerei Robitschek & Co Gesellschaft m.b.H., 1050 Wien

Wien Work - integrative Betriebe und AusbildungsgmbH., 1220 Wien

G.G. Buchbinderei GmbH, 2020 Hollabrunn

Ueberreuter Print & Packaging GmbH, 2100 Korneuburg

Paul Gerin GmbH & Co KG, 2120 Wolkersdorf

Brillinger Druck GmbH, 4641 Steinhaus

Druckerei Sedlmayr GmbH & Co KG, 6850 Dornbirn

VIGL-DRUCK GmbH, 6850 Dornbirn

Petz-Druck GmbH, 9800 Spittal an der Drau

Schmierstoffe:

MOTOREX Schmiertechnik / Bucher AG, 4900 Langenthal / Schweiz

Wiederaufbereitete Toner-Module und Tintenpatronen:

Messerle GmbH, 6841 Mäder

Mietextilien:

VIENNA Textilservice Wäscherei, Putzerei A. Nagel & Co GesmbH, 1110 Wien

Salesianer Miettex GmbH, Standort 1220 Wien

Salesianer Miettex GmbH, Standort 9601 Arnoldstein

Handgeschirrspülmittel:

Tana-chemie gmbh, 55120 Mainz/Deutschland

Maschinengeschirrspülmittel:

Tana-chemie gmbh, 55120 Mainz/Deutschland

Nachhaltige Finanzprodukte:

Pictet Asset Management SA, 8022 Zürich / Schweiz

Möbel:

die Wohnwerkstatt GmbH, 5020 Salzburg

Tischlerei Johann Struber, 5431 Kuchl

Beherbergungsbetriebe:

Austria Trend Hotel Messe Prater , 1020 Wien

Hotel Schani, 1100 Wien

Bio-Seminarhof Windhör, 4351 Saxen

Kurhaus Schärding, 4780 Schärding

Hotel Spirodom Admont, 8911 Admont

Gemeinschaftsverpflegung:

Congress und Messe Innsbruck GmbH – Standort Congress Innsbruck, 6020 Innsbruck

Congress und Messe Innsbruck GmbH – Standort Messe Innsbruck, 6020 Innsbruck

Congress und Messe Innsbruck GmbH – Standort Congresspark Igls, 6080 Igls

Catering-Unternehmen:

PremiQaMed Privatkliniken GmbH - Privatklinik Döbling, 1190 Wien

Gastronomiebetrieb:

Labstelle wien, 1010 Wien

Green Meetings und Green Events:

Messezentrum Salzburg, 5020 Salzburg

Bildungseinrichtung:

Nationalpark Thayatal, 2082 Hardegg

Verein „Natur im Garten", Bildungsstandort & Kompetenzzentrum Tulln, 3430 Tulln

Inmotion Personal Trainer Akademie, 5600 St Johann im Pongau

EMAS:

AMiP - Industrial Engineering GmbH, 2372 Gießhübl





