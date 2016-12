Warten auf das Christkind im Museum

Kinderprogramme in Traiskirchen und Lilienfeld

St. Pölten (OTS/NLK) - Unter dem Motto „Warten auf das Christkind“ hat das Stadtmuseum Traiskirchen am Samstag, 24. Dezember, von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Dazu gibt es mit Beginn um 10 und 11 Uhr Kasperltheater im Kammgarnsaal Möllersdorf. Nähere Informationen beim Stadtmuseum Traiskirchen unter 0664/202 41 97, e-mail info @ stadtmuseum-traiskirchen.at und www.stadtmuseum-traiskirchen.at.

„Damit das Christkind ruhig kommen kann“ heißt es hingegen im Bezirksheimatmuseum Lilienfeld, wo Kinder am Samstag, 24. Dezember, zwischen 14 und 18 Uhr im Haus versteckte Bilder von Skiläufern suchen können, die in Folge zu einer Skigeschichte von den Anfängen bis heute zusammengefügt und mit Süßigkeiten abgegolten werden. Fotos von dieser Kinderaktion, zu der auch Eltern und Großeltern herzlich willkommen sind, sind dann bis Samstag, 7. Jänner 2017, bei SPAR-Binder in Lilienfeld zu sehen. Nähere Informationen beim Bezirksheimatmuseum Lilienfeld unter 02762/522 12-13, e-mail bez.heimatmuseum-lilienfeld @ aon.at und www.zdarsky-ski-museum.at.

