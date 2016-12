Fit durch den Winter: Diese Nährstoffe unterstützen das Immunsystem

Dem körpereigenen Schutzschild auf die Sprünge helfen

Graz (OTS) - Die kalte Jahreszeit hat es in sich: Der Mangel an Sonnenlicht schlägt aufs Gemüt und das nasskalte Wetter fordert unser Immunsystem heraus. Dabei braucht es nicht viel, um mit Leichtigkeit durch den Winter zu kommen. Mit einer ausgewogenen Ernährung, reich an Vitaminen C und Vitamin D sowie dem Spurenelement Zink, tun wir unserer Gesundheit etwas Gutes.

Unser Immunsystem ist unser ganz persönlicher Superheld. Es fungiert als Schutzschild und bringt uns gut durch das Jahr. Doch zu viel Stress, wenig saisonales Obst und Gemüse oder zu wenig Schlaf können unser Immunsystem fordern. Was tun, wenn unsere Abwehrkräfte nach einer Extraportion Unterstützung rufen?

Dem Immunsystem auf die Sprünge helfen

Geht es um das Immunsystem, ist meist Vitamin C nicht weit. Schließlich ist der Mikronährstoff als Antioxidans aktiv daran beteiligt, unsere Immunfunktion zu stützen und greift auch unserem Energiestoffwechsel unter die Arme. Aber auch das Sonnenvitamin D ist eine echte Unterstützung für die Abwehrkräfte. Die Herausforderung dabei: Über die Ernährung alleine kann der Bedarf an Vitamin D nicht gewährleistet werden, und obwohl unser Körper bei genügend Sonne über die Haut Vitamin D selbst synthetisieren kann, so reicht die Sonneneinstrahlung im Winter für die Bedarfsdeckung nicht aus. Ein ebenso wichtiger Faktor für unser Immunsystem ist Zink. Das Spurenelement kann unser Körper nicht selbst bilden, er braucht es aber für viele wichtige Vorgänge, wie zum Beispiel für die T-Zellen unserer körpereigenen Abwehr. So unterstützt Zink eine normale Funktion des Immunsystems.

Immun aktiv für die kalte Jahreszeit

Damit die Abwehrkräfte auf vollen Touren arbeiten können, liefert Immun aktiv von Pure Encapsulations® ausgewählte Mikronährstoffe für ein flexibles Immunsystem und mehr Wohlbefinden. Zink und Vitamin C unterstützen gemeinsam eine normale Funktion unseres Immunsystems und tragen außerdem dazu bei, dass die Zellen vor oxidativem Stress geschützt werden. Das Sonnenvitamin D3 unterstützt die Aktivierung der Immunzellen. Die Extrakte aus Melisse, Aloe Vera und Holunderbeere in Immun aktiv liefern wertvolle Pflanzenstoffe und Vitamine. Um Vitamin C besser aufnehmen zu können, umfasst der Nährstoffkomplex auch Citrus-Bioflavonoide und Hesperidin, die beide auch natürlich in Zitrusfrüchten vorkommen. Astragalus (Tragant) und Taigawurzel (Eleuthero) sind reich an nützlichen Polysacchariden. Immun aktiv von Pure Encapsulations® ist frei von Lactose, Fructose und künstlichen Zusatzstoffen.

