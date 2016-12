Neujahrsputz für den Körper und die Seele in der Vivamayr Tagesklinik in Wien

Wien (TP/OTS) - Die VIVAMAYR Tagesklinik am Hamerlingpark in Wien ist der ideale Ort um die guten Vorsätze für das neue Jahr gleich in die Tat umzusetzen. Egal, ob man sich vorgenommen hat, etwas für das eigene Stressmanagement zu unternehmen oder den Körper nach den Schlemmereien in den Feiertagen zu entgiften. Dr. Gabrielle Dienhart und ihr Team stehen Menschen, die ihre Lebensqualität steigern möchten, als kompetente Partner zur Seite.

Im November hat Dr. Gabrielle Dienhart, Ärztin für Moderne Mayr Medizin und Fachärztin für Allgemeinmedizin, die medizinische Leitung der Tagesklinik übernommen. Zusammen mit einem fachlich hochqualifizierten Team wird den Besuchern ein breites Portfolio an diagnostischen und therapeutischen Leistungen zur Verfügung gestellt. Dazu gehören Basisuntersuchungen und Check-Ups, Vor- und Nachbetreuung der Kur in Maria Wörth und Altaussee, orthomolekulare Therapien, umfangreiche Labordiagnostik vom Darm-Check bis zum Stressprofil, funktionelle Muskeltests, die IHHT Sauerstofftherapie, Stoffwechseldiagnostik und -therapie, Ernährungsberatung auf der Basis der Untersuchungsergebnisse sowie Massagen und verschiedenste Vorträge und Workshops.

So einfach wie nie zuvor, bereitet die VIVAMAYR Tagesklinik Wien den Weg zu einem besseren, gesünderen Leben. Ab 9. Jänner gibt es zum ersten Mal die „Schnuppertage für mehr Lebensqualität“. Wertvolle Diagnosen über das persönliche Stoffwechselprofil, den Mineralstoff-und Spurenelemente-Haushalt, über den notwendigen Schutz vor Freie Radikale, können damit erlangt werden. „Für Menschen, die in ihre Gesundheit investieren wollen, möchten wir der lebenslange Partner und Berater im Sinne der komplementären Medizin sein“, erklärt Dr. Dienhart ihre Rolle, in der sie mit großer Erfahrung ihre Patienten durch unterschiedliche Phasen des Lebens begleitet. Nähere Informationen zu den Anwendungen, Diagnostiken und Therapien sind auf www.vivamayr.com zu finden.

