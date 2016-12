3GigaPost: Grußkarte versenden ist gleich Suppe spenden

Wien (OTS) -

Pro Grußkarte mit Iglu-Hintergrund spendet 3Hilft drei Teller warme Suppe.

3GigaPost unterstützt Canisibus, den Suppenbus der Caritas Wien.

Schon über 5.500 Suppen mit Grußkarten von www.3gigapost.at.

Im Rahmen seiner sozialen Initiative 3Hilft unterstützt Hutchison Drei Austria das Projekt Canisibus, dem Suppenbus der Caritas Wien. Speziell in den Wintermonaten ist ein Teller warmer Suppe für viele obdachlose Menschen überlebenswichtig.

Auf www.gigapost.at verbindet Drei das Nützliche mit dem Hilfreichen. Die kuscheligen Gigabytes der Werbung zu den GIGA Erfolgstarifen dienen als Sujet für kostenlose Online-Grußkarten, die Gigapost-Benutzer personalisieren können. Pro versendeter 3GigaPost-Grußkarte mit Iglu-Hintergrund spendet Drei dem Canisibus drei Teller warme Suppe. In einer Woche konnten so schon über 5.500 Suppen erreicht werden.

Suppe, Brot und Gastfreundschaft.

Canisibus ist der Suppenbus der Caritas Wien. Zur selben Zeit, am selben Ort an allen Tagen des Jahres fahren zwei Busse ihre Runden, um Menschen auf der Straße mit einem Teller warmer Suppe und Brot zu versorgen. Rund 300 Menschen kommen täglich zu den acht Ausgabestationen. Beim Suppenbus ist jeder willkommen, der hungrig ist. Diese Verlässlichkeit schafft Vertrauen und dies ist die Basis für das Annehmen weiterer Hilfe und die Veränderung der Lebensumstände. Mehr auf www.caritas-wien.at/canisibus.

3Hilft, die soziale Initiative von Drei in Österreich.

Wer Menschen verbindet, trägt gesellschaftliche Verantwortung. 3Hilft ist eine soziale Initiative von Drei in Österreich. Gemeinsam mit ausgewählten Partnerorganisationen setzt 3Hilft konkrete Projekte für Menschen in Österreich um. Als UNICEF-Nothilfepartner engagiert sich 3Hilft auch international. Von 3Hilft geförderte Projekte stehen in Zusammenhang mit Armut, Behinderung, Gewalt an Frauen und Kindern und (Aus)Bildung. Informationen zu den einzelnen 3Hilft-Projekten gibt es unter www.drei.at/3Hilft und www.facebook.com/3Hilft.

Über Drei:

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2016 einen Umsatz von 373 Mio. Euro und zählt rund 3,8 Mio. Kunden. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben, wie etwa schnellem mobilem Internet für zuhause, MobileTV, Film- und Musik-Diensten für das Smartphone. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Mobilfunk-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das größte LTE-Netz des Landes. Im führenden Netztest des unabhängigen Fachmagazins connect ist Drei bereits mehrfach als Gesamtsieger hervorgegangen. Drei erzielte bei Österreichs größten Service-Ranking den besten Platz in der österreichischen Telekommunikations-Branche und damit den Titel „Service-Champion“ (8/2016).

