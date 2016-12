Weihnachten mit uns: Brauchtum und Musikalisches im ORF

Mit „Bergweihnacht“, Helene Fischer und dem „Silvesterstadl“

Wien (OTS) - „Weihnachten mit uns“ feiert der ORF auch mit festlichen Highlights aus Brauchtum, Musik und Kulinarik: von der „Bergweihnacht mit Zabine Kapfinger“ am Heiligen Abend über die „Helene Fischer Show“ bis hin zum „Silvesterstadl“.

So klingt Weihnachten – die musikalischen Highlights in der Weihnachtszeit

Tradition, weihnachtliche Bräuche und Musik im Lesachtal und Kötschach-Mauthen stehen bei der „Bergweihnacht mit Zabine Kapfinger“ am Heiligen Abend um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 2. Im Anschluss feiert Alfons Haider um 21.45 Uhr als Teil des „Licht ins Dunkel“-Programms (alle Infos dazu sind unter presse.ORF.at abrufbar) seine „Starweihnacht“ mit Gästen wie Rebekka Bakken, Thorsteinn Einarsson, Seicento und Harfonie. Akrobatik, Illusionen, Tanz und jede Menge Hits – das bietet die „Helene Fischer Show“ auch heuer wieder am Christtag, dem 25. Dezember, um 20.15 Uhr in ORF 2. Mit dabei sind auch zahlreiche nationale und internationale Stars wie Tom Jones, Olly Murs oder Rainhard Fendrich. Am 31. Dezember eröffnet Jörg Pilawa seinen ersten „Silvesterstadl“ und sorgt live aus Graz ab 20.15 Uhr mit Gästen – darunter Nik P., die jungen Zillertaler und die Saragossa Band – für beste Stimmung und einen hitgeladenen Jahreswechsel.

Von kulinarisch-festlich bis rückblickend

„Aufgetischt“ wird an den Feiertagen im Vorabend von ORF 2 „Im südlichen Waldviertel“ (26. Dezember, 17.55 Uhr), „In Innsbruck“ (31. Dezember, 17.30 Uhr) und am Dreikönigstag gibt es ein Wiedersehen „Im Bregenzerwald“ (6. Jänner, 18.05 Uhr).

Die „Seitenblicke“-Redaktion lässt in den Ausgaben vom 26. bis 30. Dezember um 20.05 Uhr sowie in einer Spezialsendung am 31. Dezember um 13.10 Uhr in ORF 2 das Gesellschaftsjahr Revue passieren. Oliver Baier präsentiert am 30. Dezember um 22.05 Uhr in ORF eins die Höhepunkte des vergangenen „Was gibt es Neues?“-Jahres.

Ab 27. Dezember präsentiert das Kult-Duo Andi & Alex in „Frisch gekocht“ jeweils um 14.00 Uhr die besten Rezepte aus den vergangenen Jahren für die Festtage nach Weihnachten – vom Silvestermenü bis zum Neujahrsbrunch – und es gibt ein Wiedersehen mit weiteren beliebten Gerichten der beiden Spitzenköche.

Für einen kaiserlichen Start ins neue Jahr sorgt Robert Palfrader in seiner alljährlichen „Wir sind Kaiser – Silvesteraudienz“ am 31. Dezember ab 20.15 Uhr in ORF eins und begrüßt dabei u. a. Reinhold Messner und Bülent Ceylan. Ebenfalls am Silvesterabend sitzt Viktor Gernot um 20.35 Uhr bei seinem Kabarett „Im Glashaus “. Und auch Mundl darf nicht fehlen, wenn er in „Ein echter Wiener geht nicht unter“ um 22.30 Uhr in ORF eins seine ganz persönliche „Jahreswende“ feiert. Und gleich danach um 23.20 Uhr laden Miss Sophie und ihr Butler James zum „Dinner for One – Der neunzigste Geburtstag“ und sorgen für einen beschwingten Silvesterabend.

Am 1. Jänner dokumentiert um 18.25 Uhr in ORF 2 ein „Österreich-Bild“ aus der Steiermark die „Hilfe unter gutem Stern – Im größten Armenviertel Afrikas“.

Die ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) stellt alle Beiträge, für die entsprechende Lizenzrechte vorhanden sind, als Live-Stream und als Video-on-Demand bereit.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

