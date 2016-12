Die Highlights 2016 auf APA-OTS: Jahresrückblick in Presseaussendungen und Bildern

Irmgard Griss, FPÖ und Servus TV sorgten für die Top-Aussendungen via APA-OTS 2016

Wien (OTS) - Auch 2016 spiegeln die Presseaussendungen auf www.ots.at das österreichische Tagesgeschehen wider. Sie dienen Journalisten, Medien, Unternehmen und Interessierten als verlässlicher Quellenpool und sorgen für zahlreiche Reaktionen und Stellungnahmen. Die Top-Aussendungen in Wort und Bild haben wir hier zusammengefasst.

Das vergangene Jahr stand ganz im Zeichen der österreichischen Bundespräsidentenwahl. Zu diesem Thema gab es knapp über 1.000 Aussendungen. Die unabhängige Kandidatin Irmgard Griss gab am 28. April 2016 bei Servus TV ihre Wahlempfehlung für Alexander Van der Bellen ab. Die darauffolgende Presseaussendung des Senders gehörte zu den meistaufgerufenen des gesamten Jahres: http://bit.ly/1SOU5sH

Der kürzlich veröffentlichte Widerruf der FPÖ, in dem die Partei Vorwürfe gegenüber SPÖ-Stadträtin Sonja Wehsely zurücknahm, sorgte für großes mediales Interesse und unzähligen Reaktionen, vor allem auch in den sozialen Netzwerken. Die Pressemitteilung der FPÖ führt die Liste der Top-Aussendungen 2016 an: http://bit.ly/2homT0O

Als der Privatsender Servus TV Anfang Mai via APA-OTS die Einstellung des Sendebetriebs verkündete, richtete sich die Aufmerksamkeit der heimischen Medienbranche auf Salzburg. Die Aussendung dazu sorgte für die meisten Klicks im Medien- und Chronik-Ressort: http://bit.ly/1SIGynI

Unter den Videos war der Beitrag „30 Jahre Tschernobyl: dramatische gesundheitliche Auswirkungen“ von Global 2000 klarer Spitzenreiter. Beim Rohmaterial steht das „Training zum AUDI FIS Weltcup-Opening 2016“ von Ötztal Tourismus an erster Stelle. Zahlreiche TV-Sender nutzten das Videomaterial für ihre Berichterstattung.

Viele Ehrengäste am Ballabend und eine traditionelle Eröffnungszeremonie sorgten für die meisten Bilder-Downloads zum 73. Ballabend des niederösterreichischen Bauernbundes.

Das Jahr in PR-Bildern

Rund 7.000 Bilder werden im Durchschnitt pro Jahr über APA-OTS verbreitet. Auch 2016 finden sich wieder zahlreiche spannende und eindrucksvolle Sujets in dieser Sammlung: http://www.ots.at/jahresrueckblick/2016

Über APA-OTS

APA-OTS Originaltext-Service ist der führende Dienstleister in Österreich für die Distribution digitaler PR-Inhalte an Medien und Öffentlichkeit in Text, Bild, Grafik, Audio- und Video-Formaten. Mit innovativen Services unterstützt APA-OTS Kommunikationsprofis bei der Contentproduktion und -Verwaltung und der Herstellung von Reichweite und Sichtbarkeit in Medien, Suchmaschinen und Social Media. APA-OTS ist eine 100-prozentige Tochter der APA – Austria Presse Agentur.

