Weihnachten ohne Streit

Wie Sie Ihren emotionalen Notfallkoffer packen

Wien (OTS) - Wenn die Weihnachtszeit in puren Stress ausartet, dann ist der nächste Streit nicht weit. Wer friedliche Weihnachten ohne Gezanke mit seiner Familie verbringen möchte, der sollte seinen persönlichen Notfallkoffer packen. Und zwar rechtzeitig! Wie das geht, erklärt die Ehe- und Familienberaterin Dr. Natascha Freund.

1. Erstellen Sie eine Notfallliste! Stellen Sie sich die Frage: Was tut mir gut? Ist es ein Spaziergang oder ein heißes Bad? Wichtig ist:

Schreiben Sie die Liste, wenn es Ihnen gut geht.

2. Ist es Ihnen ein Graus, Ihre Schwiegermutter am Weihnachtsabend einzuladen? Aber Sie tun es Ihrer Kinder willen? Dann belohnen Sie sich! Sie haben es sich verdient. Schreiben Sie eine Liste!

3. Wertschätzende Worte wirken Wunder: Suchen Sie drei Freunde oder Freundinnen aus, die Ihnen fünf Eigenschaften nennen sollen, die sie an Ihnen schätzen! Aufschreiben und ab in den Notfallkoffer! Wenn es Ihnen nicht gut geht, dann öffnen Sie den ersten Brief.

4. Ihre Telefonjoker: Sollte Ihr Stresspegel ausschlagen, dann rufen Sie drei Personen Ihres Vertrauens an. Ausweinen, Herz ausschütten und jammern ist die Devise. Funktioniert auch mit SMS oder WhatsApp.

5. Sobald Sie merken, der Streit ist nicht mehr weit, drücken Sie Ihre Stopp-Taste! Sagen Sie Ihrem Partner, dass Sie jetzt nicht diskutieren wollen!

6. Sollte sich ein Streit nicht vermeiden lassen, helfen klare Regeln. Derjenige, der die Sprechmurmel – ein Gegenstand Ihrer Wahl – in der Hand hält, darf sprechen, der andere hört zu.

7. Der Emotionspegel steht auf hundert und nichts geht mehr: Gönnen Sie sich eine Pause und denken Sie zehn Minuten lang an nichts! Ein Trick: Zeichnen Sie mit dem Finger die Unendlichkeitsschleife – eine Acht – in der Luft nach!

Über Dr. Natascha Freund

Dr. Natascha Freund ist Coach, Ehe- und Familienberaterin und Juristin. Die Wienerin ist als psychologische Beraterin bei Gericht, in Frauen- und Familienberatungsstellen sowie in ihrer Praxis „Copala“ im ersten Bezirk tätig.

