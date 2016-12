Frohe Weihnachten mit W24.

Vom 24. Dezember bis zum 6. Jänner zeigt W24 ein Sonderprogramm mit vielen Highlights und Rückblicken.

Wien (OTS) - Der Wiener Stadtsender begleitet seine ZuseherInnen während der Festtage mit weihnachtlichen Bildern aus der Stadt sowie mit witzigen und besinnlichen Weihnachtsgeschichten, gelesen von Wiener Persönlichkeiten wie Viktor Gernot, Marianne Mendt, Heinz Zuber und vielen mehr. Eine DVD mit den gesammelten „Weihnachtsg’schichten“ kann über W24 erstanden werden. Der Reinerlös des DVD-Verkaufs kommt Kindern in Caritas- Häusern zugute.

In „24 Stunden Wien“ und „W24 Aktuell“ blickt W24 auf die Ereignisse zurück, die Wien heuer bewegt haben – von Geschichten aus dem Grätzel bis hin zu den großen politischen Entscheidungen des Jahres 2016. Außerdem besucht Jenny Posch die schönsten Christkindlmärkte und präsentiert die Jahreshighlights der „Jetzt Poscht’s“-Produktionen.

Am 30. Dezember zeigt Peter Schreiber einen #POP! – Jahresrückblick:

„Was singt Zoe in ihrem Songcontest-Lied Loin D’Ici- und ist Weltretter Tim Bendzko mittlerweile damit fertig geworden seine Mails zu checken"? fragt der #Pop!-Moderator. Zum Jahreswechsel präsentiert Schreiber ab 16:00 Uhr in einem Silvester- Special #Pop! die 75 größten Hits des Jahres.

Ausstrahlungszeit „W24-Weihnachts’gschichten“

Am 26.12. von 9:00 bis 17:00 Uhr auf W24 im Kabelnetz von UPC, Kabelplus sowie auf Simpli TV und online auf W24.at.

