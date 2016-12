CCL Industries bereitet millionenschwere Übernahme der Innovia Gruppe vor

Toronto, Kanada (OTS) - Die börsenkotierte kanadische CCL Industries Inc. (TSX : CCL.A und CCL.B) hat eine bindende Vereinbarung zur Übernahme der britischen Innovia Gruppe unterzeichnet.

Innovia mit Produktionsstätten in England, Belgien, Mexico und Australien stellt Kunststoffolien aus Polypropylen her welche hauptsächlich für Etiketten, Spezialverpackungen und Banknoten eingesetzt werden. Banknoten aus Polymerfolie gewinnen an Bedeutung, neben bestehenden Märkten wie Australien, Neuseeland, Singapur, Mexico und Kanada hat auch die Bank of England die 5 Pfund Note auf Folie umgestellt. „Die hohe Fälschungssicherheit und Lebensdauer sowie hygienische Vorteile gegenüber Banknoten aus Papier sprechen eindeutig für Polymerbanknoten“ kommentiert Günther Birkner, Konzernleitungsmitglied bei CCL. „Der Fokus von CCL liegt in der Herstellung von Etiketten, mit dem Zukauf von Innovia wird die Wertschöpfungskette für das Etikettengeschäft erweitert und mit Banknoten neues Terrain betreten.“

Der Kaufpreis für die Innovia Gruppe beläuft sich auf Euro 810 Millionen, die Transaktion wird vorbehaltlich der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden im ersten Quartal 2017 abgeschlossen. Es handelt sich dabei um die bisher grösste Akquisition von CCL.

CCL Industries beschäftigt weltweit mehr als 20.000 Mitarbeiter in 156 Produktionswerken. An den österreichischen Standorten Hohenems und Völkermarkt werden Sleeves hergestellt welche zur Dekoration von Verpackungen dienen.

Rückfragen & Kontakt:

CCL Label GmbH

Günther Birkner

President

gbirkner @ cclind.com