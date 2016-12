Berlin: Unsere Gedanken sind bei den Opfern und deren Angehörigen und Familien

Zusammenhalt in Europa wichtiger denn je

Wien (OTS) - "Unser aller Gedanken sind aktuell bei Angehörigen der vielen Opfer in Berlin. Auch wenn wir noch nicht wissen, wer oder was dahintersteckt, so ist eines sicher: Europa wird mehr denn je zusammenhalten, um Angriffe auf unsere Gesellschaft zu verhindern. Taten wie diese sind auf das schärfste zu verurteilen", so Innenminister Mag. Wolfgang Sobotka.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Katharina Nehammer

Pressesprecherin des Bundesministers

+43-(0)1-53126-2017

katharina.nehammer @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at