EANS-Stimmrechte: UNIQA Insurance Group AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, UNIQA Versicherungsverein Privatstiftung und Collegialität Versicherungsverein Privatstiftung haben mit Schreiben vom 16.12.2016 gemäß §§ 91 ff BörseG wie folgt informiert:

Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, FN 58882t ("RZB"), ist Alleingesellschafterin der RZB - BLS Holding GmbH, FN 217070x ("RZB - BLS"), welche ihrerseits Alleingesellschafterin von RZB Versicherungsbeteiligung GmbH, FN 217072z ("RZB VERSBET"), ist. RZB VERSBET hält eine unmittelbare kontrollierende Beteiligung an BL Syndikat Beteiligungs Gesellschaft m.b.H., FN 152819i ("BL GmbH").

BL GmbH ist direkt mit 70.328.919 Stück Aktien an UNIQA Insurance Group AG, ISIN AT0000821103("UIG"), beteiligt. Diesentspricht einem Stimmrechtsanteil von rund 22,76% an UIG. Darüber hinaus besteht zwischenUNIQA Versicherungsverein Privatstiftung, FN 94598s ("UNIQA PS"), derzeit unmittelbar und mittelbar mit 94.483.483 Stück Aktien, entsprechend einem Stimmrechtsanteil von rund 30,58%, an UIGbeteiligt, Collegialität Versicherungsverein Privatstiftung, FN 75733y ("COLL"), derzeit unmittelbar mit 7.643.741 Stück Aktien, entsprechend einem Stimmrechtsanteil von rund 2,47%, an UIGbeteiligt, und BL GmbH unter Beitritt von RZB, RZB - BLS und RZB VERSBET, letztere bisher unmittelbar mit 26.683.851 Stück Aktien, entsprechend einem Stimmrechtsanteil von rund 8,64%, an UIG beteiligt, ein Syndikatsvertrag, der die Ausübung der Aktionärsrechte in UIG regelt (der "Syndikatsvertrag").

BL GmbH als übertragende Gesellschaft wurde aufgrund des Verschmelzungsvertrags vom 26.9.2016 down streammit UIG als übernehmender Gesellschaft verschmolzen. Diese Verschmelzung wurde am 15.12.2016 in das Firmenbuch eingetragen, sodass BL GmbH folglich keine Aktien der UIG mehr zurechenbar sind und meldepflichtige Anteilsschwellen unterschritten wurden.Die von BL GmbH gehaltenen UIG Aktien wurden im Zuge der Verschmelzung an ihre Gesellschafter wie folgt ausgekehrt:

RZB VERSBET 54.494.195 Stück UIG Aktien, entsprechend einem Stimmrechtsanteil von rund 17,64%; RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung 6.857.071 Stück UIG Aktien, entsprechend einem Stimmrechtsanteil von rund 2,22%; Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 27.594 Stück UIG Aktien, entsprechend einem Stimmrechtsanteil von rund 0,01%; Raiffeisenlandesbank Kärnten - Rechenzentrum und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung 27.594 Stück UIG Aktien, entsprechend einem Stimmrechtsanteil von rund 0,01%; UNIQA PS 2.430.774 Stück UIG Aktien, entsprechend einem Stimmrechtsanteil von rund 0,79%. Keiner der übrigen vormaligen Gesellschafter der BL GmbH erreicht eine unmittelbare Beteiligung an UIG von 4% der Stimmrechte oder mehr.

RZB VERSBET hält nach Durchführung der Verschmelzung aber vor Durchführung des Aktienkaufvertrags unmittelbar 81.178.046 Stück UIG Aktien, entsprechend einem Stimmrechtsanteil von rund 26,27% an UIG.

UNIQA PS hält nach Durchführung der Verschmelzung aber vor Durchführung des Aktienkaufvertrags unmittelbar und mittelbar 96.914.257 Stück UIG Aktien, entsprechend einem Stimmrechtsanteil von rund 31,36% an UIG.

UNIQA PS hält nach Durchführung der Verschmelzung unmittelbar 23.710.069 Stück UIG Aktien, entsprechend einem Stimmrechtsanteil von rund 7,67% an UIG. Austria Versicherungsverein Beteiligungs-Verwaltungs GmbH ("AUSTRIA"), ein 100% Tochterunternehmen von UNIQA PS, hält nach Durchführung der Verschmelzung aber vor Durchführung des Aktienkaufvertrags 73.204.188 Stück UIG Aktien, entsprechend einem Stimmrechtsanteil von rund 23,69% an UIG.

Mit Aktienkaufvertrag vom 15.12.2016 hat RZB VERSBET insgesamt 54.494.195 Stück UIG Aktien, entsprechend einem Stimmrechtsanteil von rund 17,64%, an AUSTRIA verkauft. Am selben Tag haben RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG und Raiffeisenlandesbank Kärnten - Rechenzentrum und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung ihre Beteiligungen an UIG an RZB VERSBET verkauft.

RZB VERSBET hält nach Durchführung des Aktienkaufvertrags unmittelbar 33.596.110 Stück UIG Aktien, entsprechend einem Stimmrechtsanteil von rund 10,87% an UIG. RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG und Raiffeisenlandesbank Kärnten - Rechenzentrum und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung halten keine der ausgekehrten UIG Aktien mehr an UIG. Der (geänderte) Syndikatsvertrag bleibt aufrecht.

UNIQA PS hält nach Durchführung des Aktienkaufvertrags nunmehr unmittelbar und mittelbar 151.408.502 Stück UIG Aktien, entsprechend einem Stimmrechtsanteil von rund 49,00% an UIG.

UNIQA PS hält weiterhin unmittelbar 23.710.069 Stück Aktien an UIG, entsprechend einem Stimmrechtsanteil von rund 7,67% an UIG. AUSTRIA hält nach Durchführung des Aktienkaufvertrags nunmehr unmittelbar 127.698.383 Stück Aktien an UIG, entsprechend einem Stimmrechtsanteil von rund 41,33%.

Im Vollmachtsnamen (Vollmacht gemäß § 8 Abs 1 RAO erteilt) und im Auftrag von RZB (im eigenen Namen und als Mutterunternehmen für die beteiligten Konzernunternehmen; § 91 Abs 3 BörseG), UNIQA PS (im eigenen Namen und als Mutterunternehmen von AUSTRIA; § 91 Abs 3 BörseG) und COLL teilen wir gemeinsam nachfolgenden Stand von deren Stimmrechten an UIG mit.

1. RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 2. RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG (direkt kontrolliert durch Ziffer 1) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 3. RLB NÖ-Wien Holding GmbH (direkt kontrolliert durch Ziffer 2) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 4. RLB NÖ-Wien Sektorbeteiligungs GmbH (direkt kontrolliert durch Ziffer 3) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 5. Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 6. RLB Tirol Holding Verwaltungs GmbH (direkt kontrolliert durch Ziffer 5) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 7. Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 8. Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft (direkt kontrolliert durch Ziffer 7) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 9. RLB OÖ Unternehmensholding GmbH (direkt kontrolliert durch Ziffer 8) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 10. RLB OÖ Unternehmensbeteiligungs GmbH (direkt kontrolliert durch Ziffer 9) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 11. RLB OÖ Sektorholding GmbH (direkt kontrolliert durch Ziffer 8) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 12. RLB-Stmk Verbund eGen Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 13. RLB-Stmk Holding eGen (direkt kontrolliert durch Ziffer 12) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 14. Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG (direkt kontrolliert durch Ziffer 13) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 15. HST Beteiligungs GmbH (direkt kontrolliert durch Ziffer 14) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 16. HSE Beteiligungs GmbH (direkt kontrolliert durch Ziffer 15) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 17. KONKRETA Beteiligungsverwaltungs GmbH (direkt kontrolliert durch Ziffer 14) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 18. Raiffeisenlandesbank Kärnten - Rechenzentrum und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 19. RLB Verwaltungs GmbH (direkt kontrolliert durch Ziffer 18) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 20. RLB Unternehmensbeteiligungs GmbH (direkt kontrolliert durch Ziffer 19) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 21. Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband eGen Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 22. RLB Burgenland Sektorbeteiligungs Gmb(direkt kontrolliert durch Ziffer 21) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 23. Raiffeisenverband Salzburg eGen Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 24. Agroconsult Austria Gesellschaft m.b.H (direkt kontrolliert durch Ziffer 23) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 25. Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren- und Revisionsverband registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 26. Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 27. RZB-BLS Holding GmbH (direkt kontrolliert durch Ziffer 26) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 28. RZB Versicherungsbeteiligung GmbH (direkt kontrolliert durch Ziffer 27) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): 33.596.110 Stück / rund 10,87% Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): 33.596.110 Stück / rund 10,87% 29. UNIQA Versicherungsverein Privatstiftung Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%):23.710.069 Stück / rund 7,67% Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%):23.710.069 Stück / rund 7,67% 30. Austria Versicherungsverein Beteiligungs-Verwaltungs GmbH (direkt kontrolliert durch Ziffer 29) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): 127.698.383 Stück / rund 41,33% Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%):127.698.383 Stück / rund 41,33% 31. Collegialität Versicherungsverein Privatstiftung Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%):7.643.741 Stück /rund 2,47% Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%):7.643.741 Stück / rund 2,47%

BL GmbH waren bisher 199.139.994 Stück Aktien von UIG (rund 64,45%) zuzurechnen (§ 92 Z 1 BörseG). Mit Untergang der BL GmbH ist diese Zurechnung entfallen und BL GmbH hat die Schwellenwerte von 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 und 4% unterschritten.

RZB VERSBET hielt bisher direkt 26.683.851 Stück Aktien an UIG (rund 8,64%) und eine kontrollierende Beteiligung an BL GmbH, welche ihrerseits 70.328.919 Stück Aktien an UIG (rund 22,76%) hielt. Insgesamt waren RZB VERSBET daher 97.012.770 Stück Aktien an UIG (rund 31,40%) gem. § 92 Z 4 BörseG zuzurechnen.

Mit Eintragung der Verschmelzung ist die Zurechnung der Aktien von BL GmbH an RZB VERSBET entfallen und es wurden 54.494.195 Stück Aktien, entsprechend einem Stimmrechtsanteil von rund 17,64%, ausgekehrt, welche taggleich an AUSTRIA verkauft wurden. Am selben Tag haben RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung 6.857.071 Stück Aktien an UIG (rund 2,22%), Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 27.594 Stück Aktien an UIG (rund 0,01 %) und Raiffeisenlandesbank Kärnten - Rechenzentrum und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung 27.594 Stück Aktien an UIG (rund 0,01 %) an RZB VERSBET verkauft. RZB VERSBET hält daher 33.596.110 Stück UIG Aktien, entsprechend einem Stimmrechtsanteil von rund 10,87% und hat damit ohne Berücksichtigung der Zurechnung nach § 92 Z 1 BörseG die Schwellenwerte von 30, 25, 20 und 15% unterschritten.

RZB - BLS ist Alleingesellschafterin der RZB VERSBET, weshalb ihr die Anteile der RZB VERSBET gem § 92 Z 4 BörseG zuzurechnen sind. RZB - BLS hat daher ohne Berücksichtigung der Zurechnung nach § 92 Z 1 BörseG die Schwellenwerte von 30, 25, 20 und 15% unterschritten.

RZB ist Alleingesellschafterin der RZB - BLS, weshalb ihr die Anteile der RZB -BLS gem § 92 Z 4 BörseG zuzurechnen sind. RZB hat daher ohne Berücksichtigung der Zurechnung nach § 92 Z 1 BörseG die Schwellenwerte von 30, 25, 20 und 15% unterschritten.

AUSTRIA war bisher mit rund 23,69% an UIG unmittelbar beteiligt und hält nunmehr 127.698.383 Stück UIG Aktien, entsprechend einem Stimmrechtsanteil von rund 41,33% und hat damit ohne Berücksichtigung der Zurechnung nach § 92 Z 7 BörseG die Schwellenwerte von 25, 30, 35 und 40% überschritten.

UNIQA PS ist Alleingesellschafterin der AUSTRIA weshalb ihr die Anteile der AUSTRIA gem § 92 Z 4 BörseG zuzurechnen sind. UNIQA PS hat daher ausgehend von bisher zurechenbaren 94.484.483 Stück Aktien an UIG (rund 30,58%) mit nunmehr zurechenbaren 151.408.452 Stück Aktien an UIG (rund 49,00%) ohne Berücksichtigung der Zurechnung nach § 92 Z 1 BörseG die Schwellenwerte von 35, 40 und 45% überschritten.

Aufgrund des Syndikatsvertrags sind UNIQA PS, COLL, RZB, RZB - BLS und RZB VERSBET gemäß § 92 Z 1 BörseG die Stimmrechte aus UIG Aktien wechselseitig zuzurechnen. Dies sind nach Durchführung der Transaktionen 192.648.303 Stück Aktien der UIG, entsprechend einem Stimmrechtsanteil von rund 62,35% (§§ 92 Z 1, Z 4 BörseG). Ein meldepflichtiger Stimmrechtsanteil wurde dadurch nicht erreicht, überschritten oder unterschritten.

Im Übrigen bleiben die Stimmrechtsverhältnisse unverändert. Zwischen den oben angeführten Gesellschaften, gemäß Ziffern 2, 5, 8, 14, 18, 21, 23, und 25 (Raiffeisen-Landesbanken) sowie Ziffern 3, 4, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 22 und 24 (unmittelbare und mittelbare Tochtergesellschaften der Raiffeisen-Landesbanken), die jeweils unmittelbar oder mittelbar RZB Aktien halten, bestehen Syndikatsvereinbarungen. Diesen Gesellschaften sind demgemäß und so wie bisher die der RZB zuzurechnenden Stimmrechte jeweils gemäß §§ 91, 92 Z 7 BörseG als gemeinsam vorgehenden Rechtsträgern (§ 1 Z 6 ÜbG) zuzurechnen. Ebenso sind die Stimmrechte weiterhin den Gesellschaften (Ziffern 1, 7, 12, 13), die einzelne Raiffeisen-Landesbanken kontrollieren, jeweils gemäß §§ 91, 92 Z 4 BörseG zuzurechnen.

Ende der Mitteilung euro adhoc

--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: UNIQA Insurance Group AG Untere Donaustraße 21 A-1029 Wien Telefon: 01/211 75-0 Email: investor.relations @ uniqa.at WWW: http://www.uniqagroup.com Branche: Versicherungen ISIN: AT0000821103 Indizes: WBI, ATX Prime, ATX Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

UNIQA Insurance Group AG

Norbert Heller

Tel.: +43 (01) 211 75-3414

norbert.heller @ uniqa.at