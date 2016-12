Produktrückruf: Nudeln mit Steinpilzfülle

Die KARNERTA GmbH ruft Nudeln mit Steinpilzfülle aufgrund möglicher Kunststoffteilchen im Produkt zurück.

Klagenfurt (OTS) - In einer Probe der Produkte „Nudeln mit Steinpilzfülle“ wurden Kunststoffteilchen gefunden. Aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes ruft KARNERTA folgende Artikel zurück. Diese Produkte sind bei KARNERTA, MERKUR, BILLA, Hofer und LIDL gelistet. Die Produkte mit folgenden Chargennummern und Mindesthaltbarkeitsdaten sind nicht zum Verzehr geeignet.

MARKE KARNERTA Ravioli Steinpilz

Charge/MHD

3476/16.12.2016

5476/18.12.2016

4486/24.12.2016

5486/25.12.2016

1496/28.12.2016

2496/29.12.2016

3496/31.12.2016

5496/01.01.2017

1506/04.01.2017

3506/06.01.2017

4506/07.01.2017

Hofer Leibspeis‘ Steinpilznudeln

Charge/MHD

5476/16.12.2016

1486/18.12.2016

2486/19.12.2016

3486/20.12.2016

4486/21.12.2016

5486/23.12.2016

1496/25.12.2016

2496/26.12.2016

3496/28.12.2016

5496/30.12.2016

1506/01.01.2017

2506/02.01.2017

3506/03.01.2017

4506/04.01.2017

MERKUR / BILLA Chef Menü Tortelli Steinpilz Gemüse

Charge/MHD

4476/17.12.2016

1486/21.12.2016

4486/24.12.2016

1496/28.12.2016

3496/31.12.2016

1506/04.01.2017

4506/07.01.2017

MERKUR / BILLA Chef Menü Steinpilztascherln mit Jungzwiebeln Charge/MHD

4476/10.12.2016

1486/14.12.2016

4486/17.12.2016

1496/21.12.2016

3496/24.12.2016

1506/28.12.2016

4506/31.12.2016

Lidl Chef Select Steinpilznudeln

Charge/MHD

4476/17.12.2016

5476/20.12.2016

1486/21.12.2016

2486/22.12.2016

3486/23.12.2016

4486/24.12.2016

5486/27.12.2016

2496/29.12.2016

3496/31.12.2016

5496/03.01.2017

2506/05.01.2017

3506/06.01.2017

4506/07.01.2017

Das Produkt war vorübergehend in Filialen von KARNERTA, MERKUR, BILLA, Hofer und Lidl in Österreich erhältlich und kann in all diesen Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht wurde.

Andere Chargen und Produkte von KARNERTA sind nicht betroffen und können bedenkenlos konsumiert werden.

Für nähere Informationen wurde eine KARNERTA-Hotline unter der Telefonnummer: 050 40 20 36 51 eingerichtet.

