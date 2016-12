Vertriebsrechte von UNIVERSKIN, dem innovativsten, personalisierten Hautpflegekonzept, gehen für 11 Länder an Croma-Pharma.

UNIVERSKIN verbindet maßgeschneiderte Hautpflege mit funktioneller Dermatologie. Die personalisierte Hautpflege wird bereits in 23 Ländern erfolgreich eingesetzt.

Korneuburg (OTS) - Croma-Pharma stärkt seine Innovationsführerschaft auf dem Gebiet der funktionellen Dermatologie und sichert sich für 11 wichtige Märkte die exklusiven Vertriebsrechte von UNIVERSKIN, dem innovativsten, personalisierten Hautpflegekonzept

UNIVERSKIN ist die einzigartige, wissenschaftlich orientierte und vom Arzt maßgeschneiderte Hautpflege. Diese verbindet Hautpflege mit funktioneller Dermatologie. Die personalisierte Hautpflege UNIVERSKIN wird bereits in 23 Ländern weltweit erfolgreich von Dermatologen, plastischen Chirurgen und ästhetischen Praktikern eingesetzt.

Das österreichische Familienunternehmen Croma-Pharma GmbH hat mit dem Ziel, seine Geschäftstätigkeit im Bereich der dermatologischen Behandlungen weiter auszubauen, eine umfassende Lizenz- und Vertriebsvereinbarung mit der UNIVERSKIN SAS in Frankreich unterzeichnet. Nach Ansicht vieler Branchenexperten ist UNIVERSKIN das innovativste und personalisierteste Hautpflegekonzept auf dem Markt. UNIVERSKIN wird weltweit bereits in 23 Ländern und von über 500 Dermatologen in Frankreich erfolgreich eingesetzt.

Die Kooperation wurde für mindestens 8 Jahre abgeschlossen. Die exklusiven Lizenz- und Vertriebsrechte für alle UNIVERSKIN-Produkte beziehen sich auf europäische Länder wie Deutschland, Österreich, Frankreich, Polen, Spanien, Portugal, die Niederlande und Überseegebiete wie Australien, Kanada und Brasilien. Für die Lizenzen und Vertriebsrechte zahlte Croma-Pharma einen nicht näher genannten Betrag im einstelligen Millionen Euro Bereich. Das Abkommen tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.

Unter der Premium-Marke Princess®, die ausschließlich über Dermatologen und Apotheken erhältlich ist, bietet Croma-Pharma ein umfassendes Produktsortiment im Bereich der nicht invasiven und minimal-invasiven ästhetischen Medizin an. Das Portfolio umfasst Produkte auf Basis von Hyaluronsäure, wie Intradermalfiller, Lifting Fäden, Gesichtsmasken, Seren und die True Hyaluron Serie. Derzeit werden umfangreiche Studien in Europa und den USA zur Zulassung von Croma's eigenem Botulinum Neurotoxin Produkt durchgeführt, das voraussichtlich im Jahr 2019 genehmigt wird. Für Ärzte bietet Croma alle relevanten dermatologischen Behandlungen aus einer Hand in der anerkannten Qualität " Made in Austria" (" one-stop-shop "). Das ästhetische Portfolio der Princess® Produktlinie wird von der Croma-Pharma GmbH am Firmensitz in Leobendorf bei Wien entwickelt und hergestellt.

Die fachkundige Kombinationsanwendung von Hyaluronsäure-Fillern, Lifting Fäden, Botulinum-Neurotoxinen und hochmodernen Hautpflegeprodukten bietet für die Patienten hervorragende, maßgeschneiderte und nachhaltige Ergebnisse im minimal-invasiven medizinischen Anti-Aging-Ansatz.

Dr. Charalampos Arampatzis, CEO und Miteigentümer von UNIVERSKIN SAS:

"Dank dieser vielversprechenden Zusammenarbeit mit Croma-Pharma verstärken wir unsere Vertriebsstruktur in wichtigen Märkten und verbessern den Geschäftserfolg von UNIVERSKIN durch das anerkannte Know-how des innovationsgetriebenen Familienunternehmens Croma-Pharma. "

Mag. Pharm. Andreas Prinz, CEO und Miteigentümer, Croma-Pharma GmbH:

"Mit UNIVERSKIN können wir das innovativste Konzept im Bereich personalisierter Hautpflege und ein einzigartiges medizinisches Ausbildungssystem in unser Portfolio integrieren." So wird Croma-Pharma seiner führenden Position als Innovator auf dem Gebiet der nicht-invasiven und minimal-invasiven ästhetischen Medizin gerecht."

Über UNIVERSKIN SAS:

UNIVERSKIN ist ein Pionier der Dermatologie mit Sitz in Sophia Antipolis, Frankreich. Das Gründungs- und Managementteam von Universkin besteht aus Dermatologen, plastischen Chirurgen, Apothekern, Biologen, Chemikern und Anatomo-Pathologen.

UNIVERSKIN investiert umfangreich in Forschung und Entwicklung, um die Hautpflege zu revolutionieren und Ärzte zu veranlassen, vor allem an die Haut zu denken: zurück zur Einfachheit für den Arzt, mehr Wirksamkeit und eine bessere Toleranz für den Anwender. UNIVERSKIN bringt eine medizinische Logik in die Hautpflege:

Hautärztliche Untersuchung durch ausgebildete Ärzte, gezielte Auswahl der Wirkstoffe, der Konzentration, der Anwendungsdauer und einer einhergehenden Überwachung. Zum ersten Mal kann der Arzt eine minimalistische, klinisch nachweisbare Hautpflege entwerfen, die mit nur einem Produkt echte Ergebnisse liefert.

Um die jeweilige Patientenformel zu erstellen, wird eine hautmedizinische Analyse von ausgebildeten Ärzten durchgeführt, die die Auswahl der relevanten Wirkstoffe aus 19 Wirkstoffen ermöglicht, die nach 8 Jahren Forschung in Frankreich entwickelt und hergestellt wurden. Der Arzt wählt die Aktivstoffe und Konzentration, die Patienten wählen die gewünschte Textur. Bis zu 1159 Misch-Formeln sind möglich, in 57 verschiedenen Konzentrationen. In einer Zubereitungszeit von weniger als zwei Minuten wird die Hautpflegeformel unter der Kontrolle des Arztes vor dem Patienten angemischt. Sie wird im Laufe der Zeit noch weiter angepasst, um die Mischung immer besser an Lebensstil, Alter, Haut Zustand, saisonale und Umwelt-Aggressionen des Patienten anzupassen.

Über Croma-Pharma GmbH:

Das Familienunternehmen Croma-Pharma wurde 1976 gegründet und ist ein weltweit tätiges Pharmaunternehmen mit Sitz in Leobendorf, Österreich. Croma-Pharma ist eines der innovativsten Unternehmen auf dem Wachstumsmarkt der minimal-invasiven ästhetischen Medizin (MIAM).

Unter der Premiummarke Princess® bietet Croma Gesichtsmasken, Seren, intradermale Filler und Lifting Fäden an. Diese hochwertigen Produkte werden von Ärzten und Apotheken vertrieben. Mit der Produktion von 6 Millionen vorgefertigten Spritzen jährlich und mehr als 150 Millionen Spritzen seit seiner Gründung ist ein führender Hersteller von Produkten auf Hyaluronsäurebasis. Der Erfolg basiert auf Forschung und Entwicklung am Firmensitz in Leobendorf, Österreich. Die Eigentümer verfolgen eine klare Vision für hochwertige Technologien und ergreifen mutig sich bietende Chancen für die Ein-Lizenzierung oder Akquisition stimmig ergänzender Unternehmungen. Croma-Pharma beschäftigt derzeit rund 310 Mitarbeiter und betreibt 11 Tochtergesellschaften. Durch Vertriebspartnerschaften werden Produkte in mehr als 70 Ländern vermarktet. Croma-Pharma ist ein preisgekröntes Unternehmen und feierte 2016 sein 40-jähriges Bestehen.

