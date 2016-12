Starbucks unterstützt die Caritas Gruft mit der Aktion #RedCupCheer

Wien (OTS) - Diesen Winter unterstützen Starbucks Partner (Mitarbeiter) in Österreich die Gruft der Caritas als Red Cup Charity Partner. Red Cup Charity ist das Winterwohltätigkeitsprogramm von Starbucks. Starbucks Österreich arbeitet bereits seit mehreren Jahren mit der Gruft der Caritas zusammen und hilft vor allem im Winter jenen Menschen die auf der Straße leben.

Seit 30 Jahren hilft die Gruft obdachlose Menschen in Wien – 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Betroffene erhalten in der Gruft ein warmes Essen, einen Platz zum Schlafen, saubere Kleidung und die Möglichkeit zu duschen. Ein Team von Sozialarbeitern, Psychiatern, Psychotherapeuten und freiwilligen Helfern unterstützt obdachlose Menschen dabei, wieder in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Im Winter, wenn die Temperaturen sinken, sind Orte wie die Caritas Gruft dringend benötigte Plätze der Zuflucht für obdachlose Menschen.

Red Cup Cheer: Socken sammeln für einen guten Zweck

Zusätzlich zu einer Spende an die Gruft werden Starbucks Partner (Mitarbeiter) nicht nur mithelfen Spenden zu sammeln und Bewusstsein für die Arbeit der Caritas Gruft zu schaffen, sondern in der Woche vor Weihnachten auch selbst den Kochlöffel schwingen und die Klienten der Gruft bekochen. Während den kalten Wintermonaten werden in ausgewählten Starbucks Coffee Houses frische Socken gesammelt -Kleidungsstücke die obdachlosen Menschen bei kalten Temperaturen wärmen und daher dringend benötigen.

Ingrid Rachbauer, vom Fundraising der Caritas Wien freut sich über das Engagement: „Mit dieser Unterstützung trägt Starbucks dazu bei, obdachlosen Menschen das Leben mit einem warmen Schlafplatz, Essen und Kleidern zu erleichtern und sie auf ihrem schwierigen Weg zurück in die Gesellschaft zu begleiten. Unser Ziel ist es, jedem die individuelle Unterstützung zukommen zu lassen, die er braucht, um wieder Fuß fassen zu können.“

Starbucks regional director Andrew Simmonds sagt dazu: “Bereits in der Vergangenheit durften wir die Caritas Gruft unterstützen. Unser Team hat sich dazu entschieden, dieser Wohltätigkeitsorganisation auch in der diesjährigen Weihnachtszeit zu helfen, da wir unsere Wertschätzung gegenüber ihrer Arbeit zeigen möchten und gleichzeitig etwas für diejenigen tun wollen, die dringend Unterstützung benötigen.“

