Grünes Licht für Sanierung: Gesellschafter der ERNE Group und Hausbanken einigen sich

Schlins (OTS) - Die Bemühungen aller involvierten Banken, die Sanierungsbestrebungen für die international tätige ERNE GROUP, mit den beiden Bereichen „Fittings Division“ und „Automotive Division“ mit dem Hauptsitz in Schlins (Vorarlberg), zu einem positiven Ergebnis zu bringen, konnten gestern Abend zu einem erfreulichen Abschluss geführt werden: Die an der ERNE Group engagierten Hausbanken BTV, Hypo Vorarlberg, RBI und RLB Vorarlberg haben in intensiven Gesprächen und Verhandlungen mit dem neuen Eigentümer Sonntagabend eine Einigung erzielt. Gemäß der erzielten Einigung leisten die Hausbanken einen substantiellen Sanierungsbeitrag; im Gegenzug haben sich die Eigentümer verpflichtet, die beim Unternehmenskauf im Herbst 2016 zugesagte Kapitalerhöhung durchzuführen. „Ich freue mich über dieses positive Ergebnis. Diese Einigung ist die Basis für die Sanierung und somit den Fortbestand der ERNE GROUP - eines wichtigen regionalen Wirtschaftsmotors und Arbeitgebers “, so Stephan Zöchling, der im Oktober 2016 hundert Prozent der ERNE GROUP übernommen hatte.

Die ERNE-Gruppe durchläuft, nicht zuletzt wegen der schwachen Investitionstätigkeiten der Öl- und Gasindustrie, seit 2013 einen Restrukturierungsprozess, der in den kommenden Monaten konsequent fortgesetzt werden muss.

Über die ERNE Group

Die 1920 gegründete ERNE Gruppe beschäftigt derzeit knapp 700 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2015 ca. € 120 Mio. Umsatz. Die Erne Gruppe ist ein metallverarbeitender Industriebetrieb, der in den Bereichen Rohrleitungsverbindungen und Automobiltechnik tätig ist. Insgesamt erwirtschaftete die Erne Gruppe einen Umsatz von 120 Mio. Euro.

