48-er Tandler liefert warme Kleidung für die Wiener Gruft

Wien (OTS) - 540 Winterjacken, 500 warme Hosen und 500 Pullover, 200 Paar Schuhe, 300 Hauben und Schals, 50 Schlafsäcke und 50 warme Decken haben die Kolleginnen und Kollegen des 48er-Tandlers in den letzten Wochen sortiert und in Kartons verpackt. Sie wurden heute von Umweltstadträtin Ulli Sima an die Gruft übergeben. Die Gruft bietet seit 29 Jahren obdachlosen Menschen einen sicheren Zufluchtsort und vor allem menschliche Wärme - und das 365 Tage im Jahr rund um die Uhr.

Die MA 48 unterstützt die Einrichtung der Caritas seit vielen Jahren mit intakten Kleidungsstücken und diversen anderen Utensilien, die von der Wiener Bevölkerung bei den Mistplätzen abgegeben wurden. Zudem stellt die MA 48 auch Dinge bereit, die vom Zentralen Fundservice nicht abgeholt wurden.

Abgabe schöner Altwaren in der Tandler-Box auf den Mistplätzen

Im Sinne der Abfallvermeidung betreibt die MA 48 seit über einem Jahr den 48er-Tandler, einen Altwaren-Markt in Margareten, wo sich vintage-Waren, Kleider, Geschirr, Sportgeräte und Schnäppchen aller Art finden. Gesammelt werden die Waren in den Tandler-Boxen auf den Wiener Mistplätzen. Entgegengenommen werden dort all jene intakten Dinge, die man selbst nicht mehr benötigt. Andere können diese Gegenstände noch brauchen. Mit der Abgabe der nicht benötigten Altwaren auf den Mistplätzen unterstützt man zum einen die Umwelt durch Abfallvermeidung, zum anderen auch viele soziale Projekte, weil die MA 48 immer wieder Ware an karitative Einrichtungen weitergibt – wie im aktuellen Fall an die Gruft.

Weihnachtsgeschenke und Deko im 48er-Tandler

Bis zum 23. Dezember kann man im 48e-Tandler nach Lust und Laune Weihnachtsgeschenke shoppen und auch gleich die passende ökologische Verpackung: den Wiener Weihnachtssack. Darüberhinaus gibt es Weihnachts-Deko in Hülle und Fülle.

Am 11. Jänner öffnet der 48er-Tandler mit neuen Aktionen und schönen Secondhand-Produkten in die Saison 2017.

o Erreichbarkeit 48er-Tandler

o Adresse: Siebenbrunnenfeldgasse 3, 1050 Wien

o Öffnungszeiten:

o Mittwoch bis Samstag von 10 bis 18 Uhr

o Der 48er-Tandler hat vom 24.12.2016-10.01.2017 geschlossen.

o Misttelefon: +43 1 546 48

o www.48ertandler.at

