Lotto: Vorweihnachtlicher Vierfachjackpot lockt mit 6 Millionen Euro

2 Joker nach Jackpot in NÖ und der Steiermark zu je rund 247.700 Euro

Wien (OTS) - Die Spannung bei Lotto „6 aus 45“ geht weiter, denn am vierten Adventsonntag hatte zum vierten Mal in Folge niemand die „sechs Richtigen“ getippt, und somit geht es jetzt um einen Vierfachjackpot. Am kommenden Mittwoch und damit bei der letzten Ziehung vor dem Heiligen Abend geht es um rund 6 Millionen Euro.

Es ist dies schon der siebente Vierfachjackpot im heurigen Jahr, und wenn am Sprichwort „Aller guten Dinge sind drei“ etwas dran ist, dann sollte es einen Solo-Sechser geben. Denn die beiden letzten Vierfachjackpots im September und im November endeten jeweils mit Solo-Sechsern (in der Steiermark bzw. in NÖ) zu je rund 6 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es sechs Gewinner, und jeder von ihnen erhält mehr als 35.300 Euro. Zwei Niederösterreicher, ein Oberösterreicher, ein Kärntner und ein Wiener waren jeweils per Quicktipp erfolgreich, ein weiterer Wiener kreuzte seinen Gewinn auf einem Normalschein an.

Joker

Beim Joker stand am Sonntag ein Jackpot auf dem Spiel, und davon profitierten zwei Spielteilnehmer. Ein Niederösterreicher und ein Steirer hatten die richtige Joker Zahl auf ihren Quittungen und beide entschieden sich für das „Ja“ zum Joker. Dies macht sich nun mit einem Plus von jeweils rund 247.700 Euro auf dem Konto bemerkbar.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 18.12.2016:

4fachJP Sechser, im Topf bleiben EUR 4.522.806,60 – 6 Mio. warten 6 Fünfer+ZZ zu je EUR 35.341,10 180 Fünfer zu je EUR 1.285,10 442 Vierer+ZZ zu je EUR 157,00 8.156 Vierer zu je EUR 47,20 11.327 Dreier+ZZ zu je EUR 15,30 130.892 Dreier zu je EUR 5,30 454.273 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Die Gewinnzahlen: 12 27 37 39 42 44 Zusatzzahl: 9

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 18.12.2016:

2 Joker zu je EUR 247.668,10 11 mal EUR 7.700,00 136 mal EUR 770,00 1.575 mal EUR 77,00 15.547 mal EUR 7,00 156.286 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 8 2 1 4 9 8

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at