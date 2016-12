Wien: Polizeilicher Erfolg bei vorweihnachtlicher Schwerpunktaktion

Wien (OTS) - Am 16. Dezember 2016 wurde in der Zeit von 19.00 Uhr bis 02.00 Uhr eine vorweihnachtliche verkehrspolizeiliche Schwerpunktkontrolle in Wien-Ottakring durchgeführt. Neben der Anhaltung eines positiven Suchtgiftlenkers, konnten die Polizisten weitere Erfolge für die Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr verzeichnen.

• 1 alkoholisierter Lenker ohne Führerschein

• 2 Entziehungen der Lenkberechtigung

• 1 alkoholisierter Lenker mit Probeführerschein

• 14 Anzeigen und 48 Organmandate im sonstigen Verkehrsbereich

• 121 Alko-Vortests

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at