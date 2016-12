Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus: Fünf verletzte Personen

Wien (OTS) - In einem Lokal in der Märzstraße kam es am 18.12.2016 gegen 02.30 Uhr laut Zeugenaussagen zu einem Streit zwischen mehreren Personen. In weiterer Folge verlagerte sich der Disput auf den Gehsteig vor dem Lokal. Dort kam es zu Handgreiflichkeiten wobei mehrere Personen verletzt wurden. Als die bereits verständigten Polizisten eintrafen, flüchtete ein Beteiligter und verletzte sich bei einem Sprung von einem Vordach. Bei dem Vorfall wurden insgesamt fünf Personen verletzt, zwei davon wurden in ein Krankenhaus gebracht.

