Wien-Leopoldstadt: Wohnungseinbruch durch unbekannten Täter

Ersuchen um Lichtbildveröffentlichung

Wien (OTS) - Am 18. Oktober 2016 in der Zeit von 08.00 bis 13.30 Uhr wurde durch eine unbekannte männliche Person in eine Wohnung in der Castellezgasse eingebrochen. Durch den mutmaßlichen Täter wurden verschiedenste Wertgegenstände gestohlen.

Der Aussendung ist ein Foto des Tatverdächtigen angeschlossen. Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um Veröffentlichung des Bildes. Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt Wien, Aussenstelle Zentrum Ost unter der Telefonnummer 01-31310-62800 erbeten.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at