Österreichs erste Sicherheitsmesse

100 % Sicherheit von 20. bis 23. April 2017 im Design Center Linz

Linz (OTS) - Im April 2017 steht das Design Center Linz vier Tage lang ausschließlich im Zeichen der Sicherheit: Namhafte Aussteller präsentieren bei der ersten österreichischen Leitmesse Innovationen, System- und Produktlösungen für alle Schutz- und Sicherheitsthemen.

"Zunahme bei Eigentums- und Gewaltdelikten", "Dämmerungseinbrüche", aber auch "Cybercrime", "Phishing" u.v.m. sind nur einige Schlagworte für ein allgegenwärtiges Bedrohungsszenario, das vielfach für ein Gefühl der Verunsicherung sorgt. Die Sicherheitsmesse bietet allen Besucher/innen einen umfassenden Überblick und eine Fülle an konkreten Lösungen für ihren individuellen Schutz. Unter dem Motto Sicher und Smart werden mechanische und elektromechanische Sicherungstechnik, elektronische Alarm- und Meldesysteme, Videoüberwachungssysteme, Kontroll-, Zutritts und Überwachungseinrichtungen, aber auch Sicherheitsdienstleistungen, Brandschutz, IT und Kommunikationssicherheit, Smart Home, Fachliteratur, aber auch die neuesten Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung und vieles mehr präsentiert.

Die Sicherheits-Leitmesse für Fachbesucher und Publikum

Die Sicherheitsmesse sorgt mit zwei Fachbesuchertagen (20./21. April 2017) und drei Publikumstagen (21. bis 23. April 2017) für perfekt abgestimmte Schwerpunkte an den Messeständen. Dieser hohe Anspruch ermöglicht, dass die Sicherheitsmesse Fachbesucher wie Architekten, Planer und Entscheidungsträger von Ämtern und Unternehmen etc. ebenso zielgenau erreicht wie ein breites Publikum: Eigenheimbesitzer, Bauherren, Mieter/innen, an IT und Technik begeisterte Personen und alle, die an innovativen Sicherheitslösungen interessiert sind, werden hier mit Sicherheit fündig.

Alle Informationen zur Sicherheitsmesse finden Sie auch auf www.sicherheitsmesse.at.

