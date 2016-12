Bures: Einsatz für inklusive Gesellschaft lohnt sich

Nationalratspräsidentin Bures und Bundesratspräsident Lindner haben Menschen mit Behinderung zu Weihnachtsfeier ins Parlament geladen

Wien (PK) - "Wie Sie alle wissen, habe ich in den vergangenen Monaten auch die Aufgaben des Bundespräsidenten wahrgenommen und ich darf Ihnen versichern: Die heutige Weihnachtsfeier gehört zu den schönsten Veranstaltungen, die ich in Vertretung des Staatsoberhauptes ausrichten darf", sagte Nationalratspräsidentin Doris Bures bei der Eröffnung der Weihnachtsfeier für Menschen mit Behinderung im Parlament.

Bures: Parlament wird barrierefrei

Traditionell findet diese Weihnachtsfeier auf Einladung des Bundespräsidenten in der Hofburg statt. Damit das Fest nicht abgesagt wird, haben die Nationalratspräsidentin und Bundesratspräsident Mario Lindner dieses Jahr gemeinsam mit der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR) in die Säulenhalle des Parlaments geladen. 150 ausgewählte Menschen mit Behinderung sind der Einladung gefolgt und zu einer Jause zur Weihnachtsfeier ins Parlament gekommen.

Die Nationalratspräsidentin bedankte sich auch bei der ÖAR für ihren großen "Einsatz für eine Gesellschaft, die ganz selbstverständlich allen Menschen die gleiche Teilhabe und Möglichkeiten bietet - eine inklusive Gesellschaft, in der jeder Mann und jede Frau selbstbestimmt leben kann und über sein Umfeld mitbestimmen darf". Für eine solche Gesellschaft lohne sich der täglicher Einsatz, so Bures. Zum Schluss ihrer Worte unterstrich die Nationalratspräsidentin noch, dass das Parlament nach der Sanierung "auf allen Ebenen in neuem Glanz und vor allem barrierefrei erstrahlen" wird.

Lindner: Gesellschaft nur so stark wie jedes einzelne ihrer Mitglieder

Bundesratspräsident Mario Lindner betonteFotoalbum unter anderem der "Verantwortung der Politik, den sozialen Zusammenhalt in unserem Land zu stärken". Die Politik müsse "garantieren, dass niemand zurückgelassen wird. Dass ausnahmslos jeder Mensch in unserem Land die gleichen Chancen hat. Dass für jede Frau, jeden Mann und jedes Kind - egal ob mit Beeinträchtigung oder ohne - dieselben Möglichkeiten auf ein glückliches Leben garantiert sind", so Lindner. Weiters dürften "wir niemals vergessen, dass unsere Gesellschaft nur so stark ist, wie jedes einzelne ihrer Mitglieder. Dass jede und jeder von uns in seinem oder ihrem Leben auf Hilfe, auf Unterstützung, auf Solidarität angewiesen ist."

Die ÖAR ist die Dachorganisation von mehr als 70 Behindertenverbänden in Österreich mit insgesamt mehr als 400.000 Mitgliedern. Bei der Weihnachtsfeier übersetzte ein Gebärdendolmetscher alle Reden. Umrahmt wurde die Veranstaltung von einem Bläserensemble der Gardemusik Wien und den Wiener Sängerknaben, die unentgeltlich auftraten. (Schluss) wz

HINWEIS: Fotos der Veranstaltung finden sich auf der Website des Parlaments unter: www.parlament.gv.at/SERV/FOTO/ARCHIV

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at



http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/ParlamentWien

www.twitter.com/oeparl