SP-Taucher zu Masterplan Partizipation: „Ein guter Tag für Wien, ein guter Tag für die Demokratie“

BürgerInnenbeteiligung auf freiwilliger Basis: Wien schafft eine neue Form der Partizipation

Wien (OTS/SPW-K) - Mit dem „Masterplan Partizipation“, der heute im Gemeinderat beschlossen wird, gelingt es, die BürgerInnenbeteiligung in der Stadtplanung neu zu organisieren: „Es ist ein guter Tag für Wien und ein guter Tag für die Demokratie. Wir haben damit neben der repräsentativen und der direkten Demokratie eine dritte Beteiligungsform im Bereich der Stadtplanung zum Standard gemacht:

die BürgerInnenbeteiligung auf freiwilliger Basis“, sagt SPÖ-Gemeinderat Josef Taucher in seiner heutigen Rede. „Das ist Qualitätssicherung für Beteiligung, die einen ersten Standard setzt, aber nicht Endpunkt ist, sondern laufend weiterentwickelt werden soll“, sagt Taucher.

Partizipation beginnt mit Information

„Partizipation beginnt mit Information. Ein Mangel an Information ist für viele das Hauptproblem, wenn es um Beteiligung geht“, sagt Taucher. Dem wird im neuen Masterplan Rechnung getragen, denn dort ist es vorgesehen, dass AnrainerInnen im Umkreis von 500 Metern um besondere Bauprojekte bzw. um eine neue Flächenwidmung über die Änderungen informiert werden. „Aber es reicht nicht, zu wissen, dass etwas passiert. Die Menschen sollen wissen, was passiert. Die Pläne für neue Projekte sind oft komplex. Die Stadt verpflichtet sich mit dem Masterplan dazu, diese in Planungsausstellungen und Infopoints für alle entschlüsselt und offen darzulegen, damit die Menschen wissen, was genau in ihrem Grätzel passiert“, sagt Taucher.

Information, Mitbestimmung, Mitplanung

Wenn die AnrainerInnen informiert wurden, erhalten sie Möglichkeiten, Feedback zu geben, mitzubestimmen und sich aktiv in die Planung einzubringen. „Aber Beteiligung ist keine Einbahnstraße: Beteiligung muss von beiden Seiten kommen, nur dann ist Fortschritt möglich. Frühzeitig, direkt, klar und auf Augenhöhe. Das ist jene BürgerInnenbeteiligung, die ich meine und für die ich als Demokrat brenne“, schließt Taucher.

