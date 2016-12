Wiener Handel: Demos und Wirtschaft könnten auch nebeneinander funktionieren

Wien (OTS) - Morgen Samstag finden wieder Demos in der Innenstadt statt. Damit sind bereits drei von vier Einkaufssamstagen, die für den Handel im Weihnachtsgeschäft besonders wichtig sind, beeinträchtigt. Rainer Trefelik, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien, fordert einmal mehr die Schaffung von Demonstrationszonen, in denen abseits der überbelasteten Mariahilferstraße und des Ringes Veranstaltungen mit entsprechender Aufmerksamkeit stattfinden können. „Die Versammlungsfreiheit ist eines unserer wichtigsten Grundrechte. Allerdings haben auch die Unternehmer und Beschäftigten ein Recht darauf, ihrer Erwerbstätigkeit nachzugehen und ihre wirtschaftliche Existenz zu bestreiten. Demozonen bieten die Chance, alle Interessen gleichermaßen zu berücksichtigen. Hier soll die Politik rasch handeln“, sagt Trefelik.

