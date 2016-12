Stürzenbecher/Valentin (SPÖ): RH-Erkenntnisse sind keine Schiedssprüche, sondern Diskursgrundlage

Die Empfehlungen werden ernst genommen, können aber naturgemäß nicht immer umgesetzt werden

Wien (OTS) - „Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wien und dem Rechnungshof ist ausgezeichnet, und ich bin überzeugt davon, dass sie mit der neuen Präsidentin noch besser wird“, sagt SP-Gemeinderat Kurt Stürzenbecher heute im Zuge des Wiener Gemeinderats anlässlich der Rechnungshofdebatte und präzisiert: „Der Rechnungshof steht nicht über dem Nationalrat oder dem Gemeinderat, sondern ist ein wichtiger Partner und ein Hilfsorgan. In aller Regel wird man die sachlichen Vorgaben des Rechnungshofes ernst nehmen. In einzelnen Fällen vielleicht weniger, wenn man mit guten Gründen anderer Meinung ist.“ Als Beispiele, in denen man sich mit Empfehlungen des Rechnungshofes auseinandergesetzt hat, nennt Stürzenbecher unter anderem die Transparenzoffensive der Stadt Wien, die Schulbehörden oder den Bereich Forschung und Entwicklung. „In diesen Bereichen gab es Empfehlungen, die man sehr ernst genommen und zum guten Teil umgesetzt hat, und zum Teil aus sachlichen Gründen nicht“, hält Stürzenbecher fest.

Zukunftssicherung statt Politshow =

Auch SP-Abgeordneter Erich Valentin betont in seiner Rede die gute Zusammenarbeit der Stadt Wien mit dem Rechnungshof. Mit einer Debatte über Erkenntnisse, die noch nicht veröffentlicht sind, leistet man dem Organ jedoch einen Bärendienst, ist Valentin überzeugt. „Die Betroffenen können nicht replizieren und der Rechnungshof wiederum hat nicht die Möglichkeit, Argumente anzuerkennen. Mit einer Politshow ist dem Rechnungshof also kein guter Dienst getan“, sagt Valentin in Richtung FPÖ.

Der Kritik von NEOS-Meinl-Reisinger entgegnet Valentin: „Jeder aufrechte Demokrat ist gut beraten, die Erkenntnisse des Rechnungshofs nicht wegzuwischen. Aber sie sind keine Schiedssprüche, auf die Sanktionen folgen. Neben Sparsamkeit, Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit geht es nämlich auch um die Frage der politischen Strategie derer, die das Sagen haben: Gemeinden, Landtage und Nationalrat. Hier ist ein Diskurs sinnvoll.“

Das zeige sich vor allem am Rechnungshofbericht zum Wiener Hochwasserschutz, der laut Valentin zu akademisch geraten ist. „Wien hat seine Hausaufgaben gemacht. Das hätte man bewerten müssen.“ Besonders wichtig sei für die Regierung die Frage der Zukunftssicherung. „In Bezug auf die Wiener Linien widerspricht sich der Rechnungshof selbst. Er kritisiert, dass die E-Busse viel zu teuer waren, und weiter unten liest man, dass für die Feinstaubwerte zu wenige gekauft wurden“, erläutert Valentin. „Wir wollen Zukunftstechnologie fördern. Es macht Sinn, bei höheren Kosten an der Entwicklung teilzunehmen – denn wir wollen auch ein höheres Ziel erreichen, und darauf sind wir stolz.“ Ähnliches sei auch beim Ausbau der Fernwärme zu beobachten. Valentin: „Wir wollen sowohl der Versorgungssicherheit als auch der Klimapolitik gerecht werden. Daher betreiben wir ausgewogene Energiepolitik.“

