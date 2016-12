„IM ZENTRUM“: Österreich auf der Couch

Am 18. Dezember um 22.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Das Jahr 2016 wird in Österreich vor allem wegen des in Form und Umfang so noch nie dagewesenen Wahlkampfs in Erinnerung bleiben – ein Duell, das offen gelegt hat, welcher Riss durch die Gesellschaft geht. Welchen Anteil hat die Politik an dieser Spaltung, welchen Anteil haben Medien und soziale Netzwerke? Was tun gegen zunehmende soziale Ungerechtigkeit, Angst vor Fremdem und Hass im Netz? Haben wir alle Grund zur Sorge oder reden wir unser Land selbst schlecht? Ingrid Thurnher lädt am Sonntag, dem 18. Dezember 2016, um 22.00 Uhr in ORF 2 bekannte Persönlichkeiten ein, die Republik auf die Couch zu legen und gemeinsam nach einem Befund und Lösungsansätzen für das Land zu suchen. Thurnher verabschiedet sich damit nach neun Jahren von „IM ZENTRUM“, ab 15. Jänner übernimmt Claudia Reiterer.

Die Gäste sind:

Irmgard Griss

ehem. Präsidentschaftskandidatin

Rudolf Taschner

Mathematiker und Essayist

Vea Kaiser

Schriftstellerin und Kolumnistin

Robert Misik

Journalist und Autor

Ali Mahlodji

Unternehmer

„IM ZENTRUM“ ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand und auch als Live-Stream abrufbar.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at