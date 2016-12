Linhart: Dialog und Vertrauen im georgischen Kontext auch 2017 stärken

Außenamtsgeneralsekretär Michael Linhart hielt Konsultationen mit dem georgischen Vizeaußenminister David Dondua in Wien.

Wien, 16. Dezember 2016 (OTS) - Zur Vorbereitung des österreichischen OSZE-Vorsitzes und in Anschluss an die letzte Runde der internationalen Gespräche zu den Konflikten um Südossetien und Abchasien, der „Geneva International Discussions“, die am 13. und 14. Dezember in der Schweiz stattgefunden haben, traf Michael Linhart, Generalsekretär für auswärtige Angelegenheiten, den georgischen Vizeaußenminister David Dondua zu Konsultationen in Wien. „Die Entschärfung der Konflikte in Abchasien und Südossetien wird auch während des österreichischen OSZE-Vorsitzes ein großes Anliegen sein“, so Generalsekretär Michael Linhart. Österreich unterstützt die „Geneva International Discussions“ als Lösungsformat für die Konsequenzen des Konflikts in Georgien 2008. „Wir befürworten jegliche Form des Dialogs und werden versuchen einen zusätzlichen Beitrag zu leisten, der zur Verbesserung der Lebensumstände der betroffenen Bevölkerung führt“, so Linhart. Neben der engen Kooperation mit Botschafter Bächler, dem OSZE-Vorsitz Sondergesandten für den Südkaukasus, und weiteren Initiativen zur Vertrauensbildung ist eine Reise des zukünftigen OSZE-Vorsitzenden Außenminister Sebastian Kurz Anfang nächsten Jahres in den Südkaukasus geplant.

Im Rahmen des Treffens wurden auch bilaterale Themen behandelt. Georgien ist eines der Schwerpunktländer der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Die Schwerpunkte der EZA-Tätigkeit konzentrieren sich auf Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Dezentralisierung und Konfliktprävention. Potenzial für wirtschaftliche Zusammenarbeit besteht vor allem in den Bereichen Energie, Tourismus, lebensmittelverarbeitende Industrie und Landwirtschaft.

