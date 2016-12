Als erster Bundesliga-Verein vereinbart der VfL Wolfsburg mit Philips Lighting die Umrüstung seines Stadions auf LED-Flutlicht

Neue LED-Technik ermöglicht optimale Licht-Synchronisation im Stadion, spektakuläre Showeffekte und flackerfreie Superzeitlupen in Ultra HD Qualität

Wir freuen uns sehr, unseren Fans und Partnern in der Volkswagen Arena diese innovative Flutlicht-Technik bieten zu können. Der VfL Wolfsburg legt großen Wert darauf, im Profifußball Vorreiter beim Einsatz nachhaltiger und zukunftsweisender Technologien zu sein Thomas Röttgermann, Geschäftsführer VfL Wolfsburg

Wir alle wissen um die besondere Atmosphäre, die bei Flutlicht-Spielen im Stadion herrscht. Die neue LED-Technik wird diesen Effekt für unsere Zuschauer und Spieler mit Sicherheit verstärken. Diego Benaglio, VfL-Mannschaftskapitän

Gemeinsam mit dem VfL Wolfsburg wollen wir den Stadionbesuchern eine neue Erlebniswelt schaffen, die die Fans begeistert und die sie von der Ankunft im Stadion bis zum Ende des Spiels in vollen Zügen genießen können. Die strengen Qualitätsanforderungen der UEFA und DFL für die Spielfeld-beleuchtung und Fernsehübertragungen werden in jeder Hinsicht erfüllt. Das ermöglicht den Fernsehsendern, auch die kleinsten Gesten und Details des Spiels per Kamera einzufangen Roger Karner, Geschäftsführer Philips Lighting GmbH

Wien (OTS) - Philips Lighting, Weltmarktführer für Beleuchtung, gab heute bekannt, das als erster deutscher Fußball-Club der VfL Wolfsburg für seine Volkswagen Arena eine vernetzte ArenaVision LED Flutlicht-Anlage bekommt. Damit ist es das erste Fußballstadion im Wirtschaftsraum DACH, das mit dieser innovativen Technik ausgestattet wird. Das neue Flutlicht verfügt nicht nur über herausragende Lichtqualität, zudem kann jeder einzelne Flutlicht-Scheinwerfer mit den LED-Werbebanden, Video-Anzeigentafeln und kopfbewegten Scheinwerfern (Moving-Heads) synchronisiert werden. Damit lassen sich spektakuläre Lichteffekte erzeugen, wie sie sonst nur mit Bühnenbeleuchtungssystemen üblich sind. Das eröffnet Besuchern und Fans vor dem Spiel eine neue Dimension der Stadion-Unterhaltung.

Ebenso neuartig für ein Bundesliga-Stadion ist, dass in der Volkswagen Arena Moving-Heads von Philips Lighting in das LED-Flutlichtsystem integriert werden. Sie setzen nicht nur Farbakzente im Stadioninnenraum, sondern mit ihnen lässt sich auch die Stadionnutzung, zum Beispiel für Konzerte, im Handumdrehen erweitern. Das neue LED-Flutlicht-System wird während der Winterpause installiert und zum Pflichtspiel-Auftakt 2017, am 21. Januar, beim Heimspiel gegen den Hamburger SV das erste Mal eingesetzt.

"Wir freuen uns sehr, unseren Fans und Partnern in der Volkswagen Arena diese innovative Flutlicht-Technik bieten zu können. Der VfL Wolfsburg legt großen Wert darauf, im Profifußball Vorreiter beim Einsatz nachhaltiger und zukunftsweisender Technologien zu sein" betont VfL Wolfsburg Geschäftsführer Thomas Röttgermann.

VfL-Mannschaftskapitän Diego Benaglio betont: „Wir alle wissen um die besondere Atmosphäre, die bei Flutlicht-Spielen im Stadion herrscht. Die neue LED-Technik wird diesen Effekt für unsere Zuschauer und Spieler mit Sicherheit verstärken.“

Besonders bei Aufnahmen in Superzeitlupe mit Ultra HD-Qualität, die höchste Anforderungen an die Flutlicht-Qualität stellt, zeigt das neue ArenaVision LED Flutlicht-System der Volkswagen Arena seine Überlegenheit. Das typische, sichtbare Flackern, das konventionelle Systeme bei diesen Aufnahmen aufweisen, gehört mit der modernen LED-Technologie von Philips Lighting der Vergangenheit an.

Weitere Vorzüge sind, dass die Beleuchtung ohne Aufwärmphase direkt eingeschaltet werden kann. Die Scheinwerfer erzeugen sofort ein makelloses Licht mit hoher Gleichmäßigkeit. Darüber hinaus lassen sich die Flutlicht-Scheinwerfer auch gruppiert einschalten, um nur Teile des Spielfeldes, zum Beispiel beim Training oder für Wartungsarbeiten zu beleuchten.

„Gemeinsam mit dem VfL Wolfsburg wollen wir den Stadionbesuchern eine neue Erlebniswelt schaffen, die die Fans begeistert und die sie von der Ankunft im Stadion bis zum Ende des Spiels in vollen Zügen genießen können. Die strengen Qualitätsanforderungen der UEFA und DFL für die Spielfeld-beleuchtung und Fernsehübertragungen werden in jeder Hinsicht erfüllt. Das ermöglicht den Fernsehsendern, auch die kleinsten Gesten und Details des Spiels per Kamera einzufangen" , so Roger Karner, Geschäftsführer der Philips Lighting GmbH.

Hintergrundinformationen für Redakteure

Philips Lighting sorgt seit rund 80 Jahren für gutes Licht bei großen Sportereignissen.

Die erste fernsehgerechte Flutlicht-Anlage kam von Philips Lighting und wurde 1967 in Mönchengladbach, im Bökelberg-Stadion in Betrieb genommen.

Philips Lighting ist weltweiter Marktführer im Bereich LED- und Sportbeleuchtung und bei großen internationalen Sportveranstaltungen in mehr als 65 Prozent der Sportstadien für die Spielfeldbeleuchtung verantwortlich.

55 Prozent der wichtigsten Fußballstadien der Welt verfügen über eine Flutlicht-Beleuchtung von Philips Lighting.

70 Prozent der Fußballclubs in der englischen Barclays Premier League werden mit Scheinwerfern von Philips Lighting beleuchtet.

Pressegespräch in der Wolfsburger Volkswagen Arena

Als erster Fußball-Club im Sprach- und Wirtschaftraum Deutschland, Österreich und der Schweiz, erhält der VfL Wolfsburg für seine Volkswagen Arena eine hochmoderne, „smarte“ LED-Flutlichtanlage. Was die Anlage kann und mit welchen technischen Raffinessen sie aufwartet, möchten wir Ihnen im Rahmen eines gemeinsamen Pressegesprächs des VfL Wolfsburg und der Philips Lighting GmbH erläutern und vor Ort im Detail demonstrieren.

Datum: 18.01.2017, 16:00 - 18:00 Uhr

Ort: Wolfsburger Volkswagen Arena

Wolfsburg, Deutschland

Rückfragen & Kontakt:

Philips Lighting Austria GmbH

Bernd Glaser

Pressesprecher Philips Lighting DACH

0049 160 96327183

bernd.glaser @ philips.com

www.lighting.philips.at

Europlaza, Kranichberggasse 4, 1120 Vienna, Austria