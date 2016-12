Juraczka: Anrainerparken muss auch in parkpickerlfreien Bezirken ermöglicht werden

Vassilakou blockiert Lösung seit Jahren - Parkraumbewirtschaftung endlich auf neue Beine stellen

Wien (OTS) - „Dass nun beim Thema Anrainerparken seitens des Verfassungsgerichtshofes in sämtlichen Punkten Rechtsklarheit geschaffen wurde, ist durchaus zu begrüßen. Von einer restlosen Bekräftigung der Wiener Lösung des Anrainerparkens, wie heute seitens der Stadt Wien zu vernehmen war, kann aber keineswegs die Rede sein. Denn ein zwingender Konnex zwischen Parkraumbewirtschaftung und Anrainerparken, wie es uns Vassilakou seit Ewigkeiten vorgaukelt, ist dem vorliegenden Erkenntnis nicht zu entnehmen“, so ÖVP Wien Klubobmann Manfred Juraczka.

Die ÖVP Wien weist bereits seit Jahren darauf hin, dass die Verkehrsstadträtin beim Thema Anrainerparken mit zweierlei Maß misst. Obwohl bereits 2013 in einem Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie an alle Verkehrsabteilungen der Länder festgehalten wurde, dass die Schaffung von Anrainerparkplätzen unabhängig von der Frage zu betrachten ist, ob in dem betroffenen Gebiet eine allfällige Gebührenpflicht für das Parken besteht, weigert sich Vassilakou bis heute dem auch nachzukommen. „Gerade für die Außenbezirke wäre Anrainerparken eine positive Alternative zur Parkraumbewirtschaftung, weil es das Parkplatzproblem an neuralgischen Punkten wie etwa U-Bahn-Stationen oder Grenzen zu Parkpickerlbezirken löst“, so Juraczka weiter.

„Vassilakou muss diese ideologisch basierte Blockade-Haltung endlich aufgeben. Und es braucht natürlich vor allem endlich ein Gesamtpaket bei der Parkraumbewirtschaftung. Ein System, das vernünftige Lenkunsgseffekte und Erleichterungen für die Bürgerinnen und Bürger beinhaltet. Die Abzocke und das sündteure Herumdoktern am bestehenden System müssen der Vergangenheit angehören“, so Juraczka abschließend.

