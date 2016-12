18. Wiener Gemeinderat (4)

Hauptdebatte: Berichte des Rechnungshofes

Wien (OTS/RK) - GR Dr. Kurt Stürzenbecher (SPÖ) betonte, dass der Stadtrechnungshof und die Stadt Wien gemeinsam im Interesse der BürgerInnen der Stadt arbeiteten – daraus ergebe sich die gute Zusammenarbeit. Mit der Transparenzoffensive, die die Stadt gestartet habe, würde die Verwaltung den Herausforderungen einer wachsenden Stadt auch in Zukunft gerecht werden. Er wies darauf hin, dass die Ausgaben im Bereich Forschung und Entwicklung, anders als im Bericht vom Rechnungshof erwähnt, deutlich im Plus seien. Mit Förderungen seien auch nur drei Stellen befasst. Das Thema Forschung und Entwicklung sei jedoch bewusst auf viele Dienststellen aufgeteilt. Die einzelnen Programme seien unterschiedlich ausgerichtet, und könnten nicht gebündelt werden.

GRin Mag.a Bettina Emmerling, MSc (NEOS) nahm zum Bericht der Wiener Linien und zu deren „gewaltigen“ Kostennachteilen im Eigenbetrieb, vor allem betreffend die Personalkosten, Stellung. Die Öffis in München hätten einen nur halb so großen Personalaufwand pro Fahrgast. Sie forderte ein „genaueres Hinsehen“ des Stadtrechnungshofs. Wien brauche außerdem dringend mehr Transparenz beim Umgang mit öffentlichem Grund.

GR Mag. Manfred Juraczka (ÖVP) erkannte einen roten Faden bei allen RednerInnen, unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit: die Wichtigkeit des Stadtrechnungshofs. Sobald es Empfehlungen an die Politik gebe, müssten diese politischen Inhalts sein. Nur so könne die Aufgabe des Stadtrechnungshofs - also die Kontrolle der Verwendung von Steuergeldern - erfüllt werden. Im Bericht zu den Wiener Linien seien „eklatante Mängel“ sowie Potenzial zur Effizienzsteigerung beim Verkehrsbetrieb zu erkennen.

GR Georg Fürnkranz (FPÖ) wollte die Kritik, der Stadtrechnungshof agiere zu politisch nicht gelten lassen – das sei nämlich seine Aufgabe. Außerdem beklagte er, dass Opposition und Stadtrechnungshof keine Einsicht in ausgegliederte Stiftungen hätten. Alle Versuche der Wiener Linien, die Kosten durch Ausschreibungen zu reduzieren, seien für Fürnkranz „wirkungslos“. So würden die verbleibenden, selbst betriebenen Linien noch teurer werden. Die „Unsanierbarkeit“ des Unternehmens sei in diesem Bericht dokumentiert.

GR Dipl-Ing. Dr. Stefan Gara (NEOS) kritisierte den Stadtrechnungshofbericht zur Wien Energie: Viele strategische Entscheidungen seien nicht getroffen worden. Selbst für operative Tätigkeiten habe es rund drei Jahre lang keine verlässlichen Richtlinien gegeben. Gara forderte eine Diskussion darüber, was genau Daseinsvorsorge bedeute. Vor allem der Bereich der Energieversorgung und deren Rahmenbedingungen hätten sich weltweit dramatisch verändert. Die Aufgaben der Stadt müssten neu definiert werden.

