Lindner/Todt gedenken dem früheren Bundesratspräsidenten

Kranzniederlegung für verstorbenen Bundesratspräsidenten Harald Reisenberger

Wien (OTS/SK) - Mit einer Kranzniederlegung am Friedhof Hütteldorf wurde am Freitag Bundesrat Harald Reisenberger gedacht. Reisenberger verstarb am 16. Dezember 2009 im Alter von nur 52 Jahren – kurz nachdem er seine Amtszeit als Präsident der Länderkammer des österreichischen Parlaments beendet hatte. Der amtierende Bundesratspräsident Mario Lindner würdigte dabei den unermüdlichen Einsatz seines Vorgängers: „Wir gedenken heute einem überzeugten Gewerkschafter, einem mutigen Politiker und ganz besonders einem guten Freund. Einem Mann, der von seinen Prinzipien überzeugt war und für sie kämpfte. Und der in unserem Parlament – als Mitglied der Länderkammer und als deren Präsident – wichtige Spuren hinterlassen hat.“ ****

Anwesend waren bei der Kranzniederlegung auch die Witwe Gabriele Reisenberger und die Vizepräsidentin des Bundesrates Ingrid Winkler sowie der Fraktionsvorsitzende der sozialdemokratischen BundesrätInnen Reinhard Todt. Er erinnerte an Reisenberger als einen „Gewerkschafter der alten Schule“, für den das Wohl seiner Mitmenschen stets an erster Stelle stand. „Harry Reisenberger bleibt für jede und jeden von uns ein Vorbild – und zwar bis heute!“, so Lindner und Todt abschließend. (Schluss) sc/rm/mp

