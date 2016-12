„Migration sammeln" – Stadt Wien schließt Sammlung der Wiener Migrationsgeschichte ab

Frauenberger: Geschichte der „GastarbeiterInnen“ als kulturelles Erbe der Stadt fest gehalten

Wien (OTS) - „Am Sonntag begehen wir den internationalen Tag der MigrantInnen bereits zum 16. Mal. Wie die Geschichte jeder Großstadt ist auch die Geschichte Wiens seit jeher von Migration geprägt. Zuwanderung ist ein bedeutender Teil unserer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“, betonte die Wiener Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger gestern, Donnerstag, im Rahmen der Abschlusspräsentation des Projekts „Migration sammeln“.

In Wien hat die Hälfte der Bevölkerung Migrationshintergrund. „Wien wäre heute ohne MigrantInnen ärmer, denn nur gemeinsam machen wir diese Stadt zu der, was sie heute ist: modern, vielfältig und solidarisch“, so Frauenberger.

In den letzten 50 Jahren hatten vor allem die so genannten GastabreiterInnen einen großen Einfluss auf die Entwicklung Wiens. Wie sie die Stadt bereichert und welchen Beitrag sie zum Erfolg Wiens geleistet haben, zeigt das Projekt „Migration sammeln“.

Lebenszeugnisse einer ganzen Generation

„Migration sammeln“ wurde 2015 von der Wiener MA 17 – Integration und Diversität in Kooperation mit dem Wien Museum ins Leben gerufen. Ziel war es, die bestehenden Sammlungen des Wien Museums mit museumsrelevanten Objekten und Bildern zur Geschichte der Arbeitsmigration aus Jugoslawien und der Türkei in den 1960ern und zu erweitern. Nach 18-monatiger Recherche- und Sammlungstätigkeit wurde das Projekt abgeschlossen und gestern präsentiert und um ein ZeitzeugInnengespräch ergänzt.

Eine Auswahl der Ergebnisse zeigt das Buch „Schere Topf Papier. Objekte zur Migrationsgeschichte“, das im Mandelbaum Verlag erschienen ist.

„Damit haben wir ein bedeutendes Kapitel der jüngeren Geschichte Wiens aufgearbeitet und die Lebenszeugnisse einer ganzen Generation von WienerInnen gesichert“, freute sich die Integrationsstadträtin.

Unter den bisher gesammelten 750 Gegenständen befinden sich neben alten Fotos und Dokumente auch eine Audiokassette mit jugoslawischen Volksliedern und türkischer Tee aus den 60er Jahren. „Die Objekte symbolisieren die Vielfalt der Menschen und ihrer Lebensentwürfe. Mein Dank gebührt dem Projektteam und den zahlreichen SpenderInnen, die zu diesem großartigen Potpourri an Objekten beigetragen haben“ hielt Frauenberger fest.

Wien Museum als Ort der Vielfalt

Die unterschiedlichsten Aspekte von Migration spielen immer wieder eine Rolle in den Ausstellungen des Museums. Mit einem Projektteam bestehend aus Vida Bakondy (Leitung), Arif Akkılıç, Ljubomir Bratić und Regina Wonisch stellte das Wien Museum ein qualifiziertes Team mit vielfältiger Erfahrung um die Bewahrung von Erinnerungsstücken und Lebenszeugnissen von MigrantInnen zu sichern. Nur durch die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Personen und Vereinen sowie der Hilfe zahlreicher SchenkerInnen und ZeitzeugInnen war das unglaubliche Ergebnis von 750 museumsrelevanten Gegenständen zur Geschichte der Arbeitsmigration in den 1960ern möglich.

„Ich freue mich sehr, dass dieser Teil der Geschichte Platz in der Sammlung des Wien Museums und somit im kulturellen Erbe der Stadt erhält!“ schließ Frauenberger ab.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Saya Ahmad

Mediensprecherin Büro Stadträtin Sandra Frauenberger

+43 1 4000 81295

saya.ahmad @ wien.gv.at