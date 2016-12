Vilimsky: ÖVP und NEOS stehen weiterhin für Hinterzimmerpolitik und Intransparenz

Wien (OTS) - Als eine „fragwürdige Haltung gegenüber Lobbyisten“ bezeichnete der Generalsekretär der FPÖ und freiheitliche Delegationsleiter im EU-Parlament, Harald Vilimsky, das Abstimmungsverhalten der ÖVP und der NEOS zur neuen Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments. So seien Anträge, die einen transparenteren Umgang bei Treffen zwischen Abgeordneten und Lobbyisten forderten, von den beiden Fraktionen systematisch abgelehnt worden. „Anscheinend will die ÖVP mit Hilfe der NEOS nicht vermeiden, dass es noch einmal zu einer Affäre Strasser kommt“, so Vilimsky.

So sei in einem Antrag von Abgeordneten verschiedener Gruppen gefordert worden, dass Treffen mit Interessenvertretern, die in den Geltungsbereich des Transparenz-Registers fallen, im Internet veröffentlicht werden sollen. Da die Bestimmung eine absolute Mehrheit gebraucht hätte und nur sieben Stimmen zu einem Erfolg gefehlt haben, lag es gerade an den Stimmen der ÖVP und der NEOS, die das Zünglein an der Waage waren, sagte Vilimsky. „Die Stimmen der österreichischen Abgeordneten hätten den Ausschlag für mehr Transparenz geben können“, meinte der FPÖ-Delegationsleiter und weiter: „Es zeigt sich erneut, dass gerade die ÖVP in Brüssel eine intransparente und stark von Lobbyisten beeinflusste Politik betreibt und dies auch weiterhin vorhat.“

Die FPÖ hat als Mitglied der Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit (ENF) Anträge eingereicht, die mehr Transparenz gegenüber Treffen mit Lobbyisten fordern und hat auch bei jenen Anträgen, die mehr Transparenz forderten, stets im Sinne besserer Transparenzregeln gestimmt. „Wir werden uns auch weiterhin gegen die von der ÖVP betriebene Hinterzimmerpolitik aussprechen“, betonte Vilimsky.

