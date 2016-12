Grüne Liesing/Höbart: Gebäude neben Wiesenstadt sollen niedriger gebaut werden

"Rückenwind für Anliegen der Bürgerinitiative"

Wien (OTS) - Die Wohngebäude neben der sogenannten „Wiesenstadt“ in Wien-Liesing, gleich bei der U6 Station Alt-Erlaa, sollen nun niedriger werden. Eine entprechende Stellungnahme wurde gestern in der Bezirksvertretung mehrheitlich angenommen. Besonders die Höhe der geplanten Wohnbauten entlang der Romy-Schneider-Gasse stellten für die AnrainerInnen eine große Sorge dar. Cordula Höbart, Klubobfrau der Grünen Liesing: "Das direkt an die Wiesenstadt grenzende Gebäude soll maximal aus fünf Geschossen bestehen, das Gebäude dahinter aus maximal sieben. Dadurch bleibt für die AnrainerInnen die Lebensqualität erhalten. Darüber hinaus wird im Bezirk, gemeinsam mit den AnrainerInnen, intensiv an einem nachhaltigen Verkehrskonzept für das Grätzel gearbeitet. Auch der angespannten Parkplatzsituation wurde Rechnung getragen. Lärmschutz entlang der U-Bahntrasse und eine Nachrüstung des U-Bahnaufgangs mit Liften auf dieser Seite, sind ebenfalls vorgesehen. Ein "Mobility Point" soll mit Angeboten für Car Sharing, Elektro-Tankstellen und Leihrädern für zusätzliche, umweltschonende Mobilitätsangeboten im gesamten Grätzel sorgen.

Die endgültige Entscheidung über die Flächenwidmung erfolgt 2017 im Wiener Gemeinderat. „Die gestrige Abstimmung im Bezirk weist den Weg in die richtige Richtung, und zeigt, dass wir die Anliegen der BürgerInnen ernst nehmen“, so Höbart abschließend.

