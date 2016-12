VP-Olischar: Causa Siemensäcker - die Stadt ist um ein „Drüber-Fahr-Projekt“ reicher

Rot-grüne Aktion leider kein Einzelfall – ÖVP lehnt Plandokument ab

Wien (OTS) - In der letzten Gemeinderatssitzung vor Weihnachten wird den Floridsdorferinnen und Floridsdorfern von Rot-Grün noch schnell ein unliebsames Geschenk unter den Christbaum gelegt. Der Flächenwidmungsplan rund um die Siemensäcker, den die Bezirksvertretung mehrheitlich abgelehnt hat, wird aller Voraussicht nach heute von Rot-Grün beschlossen.

Aufregung gab es bezüglich dieses Projektes unter anderem auch deswegen, weil die Initiatoren einer entsprechenden Petition, die ihre Bedenken zu diesem Projekt geäußert haben, erst nach Beschluss des Flächenwidmungsplanes im Gemeinderatsausschuss ins Rathaus eingeladen wurden. „So viel Bürgerbeteiligung ist nicht zu fassen“, so Planungssprecherin der ÖVP Wien Elisabeth Olischar, „noch dazu, weil die Stadt durch diese Aktion, kombiniert mit dem heute zu beschließenden „Masterplan für Partizipation“ noch unglaubwürdiger im Bereich Stadtplanung wird.“

Ziel des Masterplans soll es sein, die Bürgerinnen und Bürger, die in der Nähe von neu zu entwickelnder Planungsgebiete wohnen, in die Entwicklung mit einzubeziehen und über den Planungsprozess zu informieren. „Dieses Ziel hat Rot-Grün mit der Vorgangsweise bei den Siemensäckern eindeutig verfehlt. Und leider ist diese Aktion kein Einzelfall. Beim Planungsgebiet rund um „In der Wiesen“ in Liesing bahnt sich Ähnliches an“, so die Gemeinderätin.

Auch dort liegen schon erste Versäumnisse in der Luft, kritisiert Elisabeth Olischar: „Die Anrainerinnen und Anrainer sind verunsichert über die Situation und die Stadt Wien verabsäumt es, diese Ängste ernst zu nehmen. Wie beim Planungsgebiet rund um die Siemensäcker wird auch bei „In der Wiesen“ die Planung nicht auf die Umgebung abgestimmt. Die derzeit schon angespannte Verkehrssituation wird sich ohne einem nachhaltigen Verkehrskonzept nicht verbessern und die U6 stößt schon jetzt an ihre Kapazitätsgrenzen!“

Die ÖVP wird das Plandokument „Siemensäcker“ im heutigen Gemeinderat natürlich ablehnen. „Das ist genau die Form der Stadtplanung, wie wir sie uns eben nicht vorstellen“, so Olischar abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 912

presse.klub @ oevp-wien.at