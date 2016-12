Rotes Kreuz: Jetzt in 17.000 Flüchtlingskinder investieren

Welttag der Migration: Zahl der Schüler mit nicht-deutscher Erstsprache deutlich gestiegen

Wien (OTS/Rotes Kreuz) - Seit Anfang 2015 sind 17.000 Flüchtlingskinder in Österreichs Pflichtschulen eingetreten. Das wären, umgerechnet auf eine Klassenschüler-Höchstzahl von 25 Kindern, 680 „neue“ Schulklassen. Wegen der sinkenden Schülerzahlen hätte dadurch aber nicht so sehr die absolute Zahl der Schülerinnen und Schüler zugenommen, sagt Werner Kerschbaum, Generalsekretär des Roten Kreuzes. „Aber die Anzahl der Kinder mit nicht-deutscher Erstsprache ist entsprechend gestiegen.“

Um den Spracherwerb in Wort und Schrift und damit das Erreichen der Lernziele sicherzustellen, fordert das Rote Kreuz zusätzliches Personal zur Unterstützung der Pädagogen. Auch an speziellen Unterrichtsmaterialien würde es fehlen. Das Rote Kreuz hat daher in diesem Jahr zwei Ausgaben des Magazins „Trio – Hallo Österreich!“ herausgegeben. Es ist speziell auf den Spracherwerb von Kindern mit nicht-deutscher Erstsprache zugeschnitten. „Beide Auflagen dieses Magazins waren sofort vergriffen“, sagt Kerschbaum.

„Jetzt rächt sich außerdem, dass das Fach ‚Deutsch als Zweitsprache/Fremdsprache‘ in der Ausbildung der Pädagogen kein Pflichtfach ist, wie es das Rote Kreuz seit langem fordert“, sagt der Generalsekretär. All das stehe einer erfolgreichen Bildungskarriere vieler Flüchtlingskinder entgegen. „Kein Schulabschluss, das bedeutet in der Regel: keine Erwerbstätigkeit, kein Arbeitseinkommen, keine Steuerleistungen, dafür oft jahrelange Unterstützung durch Transferleistungen aus öffentlichen Mitteln.“

Das Rote Kreuz fordert daher jetzt umfangreiche Investitionen in die Bildung und bietet selbst seit mehreren Jahren bundesweit Lernprogramme als Ergänzung zum Schulunterricht an. „Wir können und wollen das Bildungssystem nicht ersetzen, sondern wirkungsvoll ergänzen“, sagt der Rotkreuz-Generalsekretär. „Der Bedarf ist offensichtlich da, denn unsere Lernprogramme sind ständig bis zum letzten Platz ausgebucht.“

Rückfragen & Kontakt:

Österreichisches Rotes Kreuz

Mag. Thomas Marecek,

Presse- und Medienservice

Tel.: +43 1 589 00-151, Mobil: +43 664 823 48 02

thomas.marecek @ roteskreuz.at

http://www.roteskreuz.at