Qualitätssiegel für die Sicherheit des Atos Data Center Vienna North

„TÜV Trusted Data Center“-Zertifizierung durch die TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA GmbH

Wien (OTS) - Das Atos IT Solutions and Services GmbH (ATOS) Hochsicherheits-Rechenzentrum im 21. Wiener Gemeindebezirk erfüllt hohe Sicherheitsanforderungen an den Rechenzentrumsbetrieb und hat von der TÜV TRUST IT das Qualitätssiegel „Trusted Data Center“ erhalten.

Um dem kontinuierlich wachsenden Bedarf nach sicheren und verfügbaren Rechenzentren Rechnung zu tragen, hat Atos am Standort Wien einen Hochverfügbarkeits-Rechenzentrumsverbund mit einer Gesamtfläche von 1.800 m² errichtet. Dieser besteht aus dem Atos Data Center Vienna North (997 m² im 21. Bezirk) sowie dem Atos Data Center Vienna South (812 m² im 10. Bezirk) und steht Kunden in Österreich sowie in Mittel- und Osteuropa zur Verfügung.

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und den dabei entstehenden enormen Datenvolumina wächst die Nachfrage in den Bereichen IT-Outsourcing und Cloud Computing stetig an. So entscheiden sich immer mehr Unternehmen, ihre IT an einen professionellen Dienstleister auszulagern. Neben nachhaltigen Kosteneinsparungen spielt dabei auch die Strategie, sich so mehr auf das eigene Kerngeschäft konzentrieren zu können, eine wichtige Rolle. Störungen und Ausfälle können finanzielle Schäden und im schlimmsten Fall auch rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Als einer der führenden IT-Dienstleister und Anbieter digitaler Services verfügt Atos über mehrjährige Erfahrung und Expertise im Betreiben leistungsfähiger Data Center sowie der Umsetzung anspruchsvoller Outsourcing-Projekte.

Um ihren Kunden die hohen Sicherheitsstandards im RZ-Betrieb transparent in Form eines Qualitätssiegels darzustellen, hat ATOS die TÜV TRUST IT mit der Zertifizierung ihres Rechenzentrums nach „Trusted Data Center“ beauftragt. Dabei wird anhand der drei Schutzziele Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität sowie Anforderungen an die Business Continuity überprüft, ob sie den definierten Kriterien des Prüfkatalogs entsprechen. Die TÜV TRUST IT hat hierfür unter Berücksichtigung nationaler und internationaler Standards sowie Best Practices einen Bewertungsstandard erstellt. Er erlaubt es, Rechenzentren hinsichtlich der Toleranz gegenüber technischen Störungen und der zur Aufrechterhaltung der zur Betriebssicherheit erforderlichen Prozesse zu bewerten.

In dem Zertifizierungsprojekt wurden zunächst die bestehenden Dokumentationen auf Plausibilität und Einhaltung mit dem Prüfkatalog „Trusted Data Center“ geprüft, anschließend erfolgte eine Analyse der technischen und prozessualen Verhältnisse. Im dritten Schritt wurden durch eine Begehung die baulichen und technischen Aspekte mit den vorher gewonnenen Ergebnissen abgeglichen. Die positiven Prüfergebnisse führten zum erfolgreichen Abschluss der Zertifizierung nach „Trusted Data Center“.

„Atos IT Solutions and Services GmbH ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein Rechenzentrum ausfallsicher und geschützt betrieben werden kann. Die Umsetzung der Rechenzentrumsräume wurde planerisch sinnvoll und nach den gültigen Standards ausgeführt. Im Rahmen des Audits wurde der Nachweis erbracht, dass die Infrastruktur kontinuierlich gewartet und instandgehalten wird“, erklärt Harald Montenegro, Geschäftsführer der TÜV TRUST IT. „Die gängigen Anforderungen an einen zukunftsorientierten Rechenzentrumsbetrieb wurden erfüllt. Positiv hervorzuheben ist der umfassende Schutz für die zu erbringenden qualifizierten Serviceleistungen. Die grundlegenden Schutzziele Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität können als gesichert angesehen werden.“

„Data Center sind ein integraler Bestandteil der digitalisierten Welt sowie ein wichtiger Treiber technologischer Entwicklungen wie etwa Industrie 4.0. Aus diesem Grund ist die störungsfreie Verfügbarkeit physikalischer IT-Infrastrukturen für Unternehmen jeglicher Branche und Größe unerlässlich und wettbewerbsentscheidend“, betont Johann Martin Schachner, Country Manager Atos Österreich. „Daher freuen wir uns, unseren Kunden mit der TÜV-Zertifizierung als „Trusted Data Center“ ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleisten zu können.“

Über die TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA GmbH

Die TÜV TRUST IT ist bereits seit vielen Jahren erfolgreich als IT-TÜV tätig und gehört zur Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA. Von ihren Standorten Wien und Köln aus fungiert das Unternehmen als der neutrale, objektive und unabhängige Partner der Wirtschaft. Im Vordergrund stehen dabei die Identifizierung und Bewertung von IT-Risiken. Die Leistungen konzentrieren sich auf die Bereiche Management der Informationssicherheit, Mobile Security, Cloud Security, Sicherheit von Systemen, Applikationen und Rechenzentren, IT-Risikomanagement und IT-Compliance.

TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA GMBH https://www.it-tuv.com/

Kurse & Seminare "IT & Datensicherheit" https://goo.gl/DWJASu

Mehr über die TÜV AUSTRIA Gruppe: https://www.tuv.at

Rückfragen & Kontakt:

Dipl.-Ing. Harald Montenegro, MSc

Geschäftsführer, Managing Consultant

TÜV TRUST IT TÜV Austria GmbH

Tel : +43 (0)504 54–6245

E-Mail: harald.montenegro @ it-tuv.com

https://www.it-tuv.com