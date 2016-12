Nationalrat – Wurm: Höhere Mindestversicherungssummen in Kfz-Haftpflicht bringen mehr Sicherheit bei gleichen Prämien

Bayr hält neues Gesetz über Berichtspflichten von Unternehmen für Sozial- und Umweltbelange für verbesserungswürdig

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Frauensprecherin Gisela Wurm begrüßt es, dass die Mindestversicherungssummen in der Kfz-Haftpflicht erhöht werden, wie das der Nationalrat heute Nachmittag beschlossen hat. In der Diskussion hat Wurm betont, dass damit ein doppelter Nutzen verbunden ist: Wer nicht schuld ist an einem Unfall, bekommt mehr Sicherheit, dass seine Ansprüche von der Haftpflichtversicherung des Unfallgegners gedeckt werden. Der, der den Unfall verursacht hat, läuft weniger Gefahr, durch eine Unterdeckung in arge finanzielle Nöte zu kommen. Und was Wurm noch hervorhob: Es ist nicht zu erwarten, dass die Prämien deswegen erhöht werden.****

Mit dem Diversitätsverbesserungsgesetz, das ebenfalls am Donnerstagnachmittag beschlossen worden ist, hat sich die entwicklungspolitische Sprecherin der SPÖ, Petra Bayr, in ihrer Rede näher auseinandergesetzt. Das Gesetz soll für große Unternehmen (mehr als 500 MitarbeiterInnen) die Berichtspflichten für nicht-finanzielle Angelegenheiten genau festlegen – also über die Auswirkungen der Unternehmenstätigkeit auf Umwelt-, Sozial- und ArbeitnehmerInnenbelange, die Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption Auskunft geben.

Bayr verhehlte dabei nicht, dass sie sowohl die zugrundeliegende EU-Richtlinie als auch die Umsetzung in Österreich für verbesserungswürdig hält. So führt die Beschränkung auf Unternehmen mit mehr als 500 MitarbeiterInnen dazu, dass österreichweit nur rund 125 Unternehmen diesen Bericht veröffentlichen müssen. Wie Bayr betonte, sollte eine solche Regelung mit Transparenz und gleichen Benchmarks Klarheit und Vergleichbarkeit bringen. Diesen Anspruch sieht sie nicht eingelöst, wenngleich das Gesetz ein Schritt in die richtige Richtung sei. (Schluss) lp

