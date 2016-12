Nationalrat – Becher/Troch: Strafprozessrechtsänderungsgesetz bringt positive Änderungen

Österreichische Standards in Umsetzung einer EU-Richtlinie sollen verbessert werden

Wien (OTS/SK) - Anlässlich der Debatte um das Strafprozessrechtsänderungsgesetz II in der heutigen Nationalratssitzung sind sich die SPÖ-Abgeordneten Ruth Becher und Harald Troch einig, dass die österreichischen Standards in Umsetzung einer diesbezüglichen EU-Richtlinie verbessert werden sollen. Hervorgehoben werden hier vor allem internationale Auslieferungen und die kosteneffiziente medizinische Versorgung von Häftlingen. ****

„Haftauslieferungen spielen in der öffentlichen Wahrnehmung eine große Rolle, da sie in Verbindung mit dem Funktionieren der staatlichen Verfolgung gesehen werden“, betont Becher. Künftig wird beim Vollzug Europäischer Haftbefehle den Auszuliefernden möglichst unbürokratisch ein Rechtsbeistand organisiert. Dies sowohl im ausliefernden, als auch im begehrenden Land. Becher: "Hohe rechtsstaatliche Standards ermöglichen einen fairen wie effizienten und damit raschen Vollzug von Haftbefehlen. Daher ist diese Novelle zu begrüßen."

Troch geht es vor allem um die medizinische Versorgung von Häftlingen in Spitälern. Diese befinden sich in einer Grauzone, da sie nicht krankenversichert seien. „Die neue Kostenaufteilung zwischen Bund und Ländern kann nur ein Zwischenschritt sein, wir brauchen eine zeitgemäße Lösung dieser Frage, nämlich, wie Häftlinge in Krankenversicherungen eingebunden werden können“, so Troch. Eine Alternatividee wäre, sich an Deutschland zu orientieren, wo es eigene Justizspitäler gibt. „Da müsste man sich aber die Kosten genau anschauen“, schließt Troch. (Schluss) dj

