Sitzung des NÖ Landtages

St. Pölten (OTS/NLK) - Abgeordnete Doris S c h m i d l (VP) berichtete zu einem Antrag betreffend Änderung des NÖ Gentechnik-Vorsorgegesetzes.

Klubobfrau Dr. Helga K r i s m e r - H u b e r (G) sagte, Niederösterreich wolle eine Region sein, wo nur gentechnisch unveränderte Pflanzen angebaut werden. Niederösterreich wolle gute Produkte und Lebensmittel erzeugen, die keine negative Beeinflussung auf die Gesundheit haben. Ihre Fraktion werde dieser Novelle sehr gerne die Zustimmung geben.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) meinte, seine Fraktion werde dem Vorschlag gerne zustimmen. Aber man müsse vorsichtig bleiben, erinnerte er an TTIP, CETA und andere Freihandelsabkommen.

Abgeordnete Ilona T r ö l s - H o l z w e b e r (SP) hielt fest, ihre Fraktion werde dieser Abänderung gerne zustimmen. Durch den Zusammenschluss von Konzernen bestehe aber eine Gefahr für die Gentechnikfreiheit im Land. Auf zehn Prozent der weltweiten Anbautechnik werde gentechnisch verändertes Saatgut angebaut.

Abgeordneter Ing. Hermann H a l l e r (VP) sagte, Niederösterreich habe im Jahr 2005 als erstes Bundesland ein Gentechnik-Vorsorgegesetz beschlossen. Durch die Novelle komme es zu Klarstellungen und Verschärfungen. Das neue Gesetz schaffe noch mehr Sicherheit hinsichtlich des Verbotes von gentechnisch veränderten Pflanzen. Die Bauern in Niederösterreich würden zu hundert Prozent naturnah arbeiten.

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Klubobmann Ernest G a b m a n n (FRANK) berichtete zu einem Antrag betreffend NÖ Aufzugsordnung 2016 (NÖ AO 2016).

Abgeordneter Ing. Franz R e n n h o f e r (VP) meinte, Aufzüge seien in der heutigen Zeit einfach nicht mehr wegzudenken. Solche Anlagen müssten immer auf dem letzten Stand der Technik sein. Er brachte einen Resolutionsantrag betreffend „Regelmäßige Überprüfung von überwachungsbedürftigen Hebeanlagen“ ein.

Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Der Resolutionsantrag wurde einstimmig angenommen.

Präsident Ing. Hans P e n z (VP) sagte: In Großbritannien hätten die Wähler in einer Volksabstimmung beschlossen, aus der Europäischen Union auszusteigen. In der Türkei werde die Verfassungsordnung herausgefordert. In Syrien und den angrenzenden Regionen würden die Menschen schon im fünften aufeinander folgenden Jahr die gnadenlose Anwendung von militärischer Gewalt erleben. Auch in der östlichen Grenze Europas würde der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine andauern. Allein diese Konflikte würden deutlich zeigen, dass die europäische Friedensordnung nicht selbstverständlich sei. Europa sei für viele Menschen auf der Flucht vor Krieg und Gewalt zu einem Ort der Zukunftshoffnung geworden. Und auch in Niederösterreich hätten viele Schutzsuchende ein neues Zuhause gefunden, die nun integriert werden sollten. Der Landtag sei das Spiegelbild der Gesellschaft, hier würden Entscheidungen über die Zukunft getroffen. Der NÖ Landtag habe sich 2016 auch vor Ort ein Bild vom neuen Landesklinikum in Baden gemacht. So hätten sich die Abgeordneten überzeugen können, wie sich diese Einrichtungen bewährt haben. Der Niederösterreichische Landtag habe gezeigt, dass er ein lebendiges Abbild der Vielfalt des Landes und seiner Anliegen sei. Ideen entwickeln, Pläne voranbringen und Entscheidungen treffen, die den Menschen dienen, das sei Aufgabe des Landtages.

Schluss der Sitzung!

